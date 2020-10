Rebhof-Weine räumen zweimal Gold ab

Nonnenhorn (lz) - Beim Weinwettbewerb „awc vienna“ in Wien sind alle zehn Weine des Nonnenhorner Weinguts Rebhof ausgezeichnet worden, zwei davon mit einer Goldmedaille. Wie die Inhaber Ulrike und Oliver Schaugg schreiben, mache sie besonders die Auszeichnung der noch sehr jungen Rebsorte Souvignier Gris stolz.

In der Kategorie „Alternativ Wines – Natural Wines“ wurde der Souvignier Gris Reserve Jahrgang 2018 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Der Wein wurde unfiltriert abgefüllt. Souvignier Gris sei eine neue Rebsorte, die in der Weinwelt immer mehr Beachtung finde. Der Grund: Die Reben sind sehr robust gegen Krankheiten, brauchen weniger Pflege brauchen und schonen somit die Umwelt, erklärt Ulrike Schaugg. Mit der zweiten Goldmedaille wurde der Bacchus Jahrgang 2019 ausgezeichnet. Dieser zeichne sich durch seine Fruchtaromen mit feine Würze aus, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach erhielt das Weingut weitere sieben Silbermedaillen sowie zwei Siegel für andere Weine.

Im Wettbewerb „awc vienna“ sind 11 200 Weine aus 41 Ländern verköstigt und bewertet worden.