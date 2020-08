Ein 65-jährige Radfahrerin aus Nonnenhorn ist am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Conrad-Forster-Straße in Nonnenhorn gestürzt. Neben einer Kopfverletzung zog sie sich laut Polizeibericht auch Knochenbrüche zu. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik gebracht werden.