Radlerin stürzt in Nonnenhorn

Eine 72-jährige Radfahrerin aus Friedrichshafen ist am Mittwochnachmittag auf der Sonnenbichelstraße in Nonnenhorn entlanggeradelt und wollte in die Mauthausstraße abbiegen. Laut Polizeibericht geriet die Frau dabei mit ihrem Rad an den Bordstein und stürzte danach alleinbeteiligt.

Dabei zog sich die 72-Jährige Schürfwunden im Gesicht und am Bein zu. Schwerere Verletzungen hat wohl ein getragener Radhelm verhindert, schreibt die Polizei. Hervorzuheben sei die Hilfsbereitschaft von einem jungen Mann aus Nonnenhorn und einer jungen Frau aus Kressbronn, die sich zufällig an der Unfallstelle befanden. Sie riefen den Rettungsdienst und kümmerten sich bis zum Eintreffen des BRK um die verletzte Frau.