Eine 66-jährige Frau ist am Dienstagvormittag in Begleitung von drei Familienmitgliedern mit ihrem E-Bike auf der Sonnenbichlstraße in Richtung Wasserburg geradelt. Kurz nach der Einmündung der Seehalde geriet sie an die rechte Bordsteinkante und stürzte ohne Fremdeinwirkung mit dem Gesicht auf den Gehweg. Sie wurde laut Polizei mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.