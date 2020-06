Radfahrerin prallt frontal auf Auto

Am späteren Mittwochabend ist ein 57-jähriger Mann mit seinem Auto vom Kapellenplatz in Richtung Uferstraße gefahren. Dabei kollidierte er frontal mit einer 56-jährigen Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhren beide Beteiligte nicht weit genug rechts. Zudem wurde der Pkw-Lenker durch die tiefstehende Sonne geblendet, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.