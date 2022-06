Polizisten beleidigt, Widerstand geleistet

Eine Streife der Lindauer Polizei hat am Montag gegen 21 Uhr einen 65-jährigen Autofahrer kontrollieren wollen. Zuerst reagierte dieser aber nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, die Beamten trafen ihn dann aber an seinem Wohnort an. Da sie bei dem Mann Atemalkoholgeruch bemerkten, boten sie ihm einen Alkoholtest an. Diesen verweigerte der Mann. Daher wollten ihn die Beamten zur Blutentnahme mit auf die Polizeiinspektion nehmen. Da er damit auch nicht einverstanden war, führten die Beamten den Transport mit Zwang durch, wie die Polizei schreibt. Der Mann wehrte sich „erheblich“, heißt es wieter. Die Beamten fesselten den Mann. Den Einsatz zeichneten die Beamten mit einer Bodycam auf. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.