Pfarrer i.R. Hans Gündele feiert in Nonnenhorn seinen 90. Geburtstag mit einer Messe

Am 29. März konnte Pfarrer i.R. Hans Gündele an seinem Alterssitz in Nonnenhorn den 90. Geburtstag feiern. Dabei ließ er die Gemeinde mit einer Messe an seinem Jubeltag teilhaben. Der gebürtige Lindenberger war nach seiner Kaplanszeit in Gersthofen bei Augsburg Stadtpfarrer in Günzburg. Dort gründete er als Stadtpfarrer von St. Martin die Tochtergemeinde „Hl. Geist“, besonders am Herzen lagen ihm notleidende Menschen und so geht der Bau des Integrationshauses in Günzburg auf ihn zurück. 2004 zog er nach Nonnenhorn, wo er bis zum Beginn der Corona-Maßnahmen fleißig in der Seelsorge mitwirkte. Mit seinem 90. Geburtstag möchte er wieder beginnen, regelmäßig Gottesdienste am Dienstagvormittag zu feiern. „90 Jahre bin ich jetzt auf der Erde und über 60 Jahre davon bin ich jetzt im Dienst der Kirche“. Seine Geburtstagsmesse begann der neunzigjährige: „Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen sind – und so kommen auch wir mit allem was uns belastet. Besonders belastet uns der Krieg, von dem wir gedacht haben, so etwas ist heute überhaupt nicht mehr möglich. Und schon ist er da. So kommen wir mit der Klage so vieler Menschen, die unter diesem furchtbaren Krieg leiden zum Herrn. Was ist da schon so ein Geburtstag – wichtig ist allein, dass wir uns einsetzen für die Welt und dafür das Frieden ist.“