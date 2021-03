Ostern: Geänderte Gottesdienste

Damit sich Gottesdienstbesucher sicher fühlen können, passt die evangelische Kirchengemeinde St. Johannes ihre Gottesdienste rund um Ostern an: Der Abendgottesdienst an Gründonnerstag entfällt. Stattdessen liegen sowohl in St. Johannes als auch in St. Christophorus Anleitungen für eine Abendmahlsandacht zu Hause aus. Der Gottesdienst an Karfreitag, 2. April, um 10 Uhr findet ohne Abendmahl statt. Am Ostersonntag, 4. April, feiert luv –junge Kirche zusammen mit der Kirchengemeinde den Ostermorgen im Kurpark in Nonnenhorn. Am Osterfeuer wird die neue Osterkerze der Gemeinde und der Besucher entzündet. Osterfestgottesdienst ist dann um 9.30 Uhr in St. Christophorus. Auch dieser Gottesdienst findet ohne Abendmahl statt.