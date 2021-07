Notrufsignal auf dem See erweist sich als Feuerwerk

Ein Anwohner aus Nonnenhorn hat der Polizei am Donnerstag ein Notsignal auf dem Bodensee, einen sogenannten Rotschuss, gemeldet. Dieser wir in der Regel von Seglern oder Bootsbesitzern auf dem See als Notrufsignal verwendet, teilt die Polizei mit. Daraufhin erfolgte ein Einsatz der Wasserschutzpolizei Lindau mit Unterstützung von Booten aus Friedrichshafen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dann aber festgestellt werden, dass gegen 22 Uhr bei einem Open Air in Lustenau mehrere – darunter auch rote – Leuchtraketen abgefeuert wurden. Ein Notfall auf dem See konnte nicht festgestellt werden. Die Boote der Wasserschutzpolizei konnten dann gegen Mitternacht den Einsatz beenden.