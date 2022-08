Nonnenhorner Turnerinnen fühlen sich auch im Wasser wohl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Turnerinnen des SV Nonnenhorn bewiesen am 23. Juli in Heimenkirch beim „4-seitigkeits-Wettkampf“ des Turnuntergau Lindau, dass sie nicht nur turnen können, und zeigten hervorragende Leistungen in den vier Disziplinen Bodenturnen, Minitrampolin, Schwimmen (je nach Alter 25/50m) und Sprint (50/75m).

Sowohl die Mannschaft Sina Krügers/Jody Matthaes/Elisa Stange/Wieke Worbts (Jugend C) als auch das Team Alena Krügers/Morgan Matthaes/Vivian Schumacher/Mia Verlingieri (Schülerinnen A) sicherten sich den Siegerpokal in ihrer Klasse. In der Einzelwertung schafften es auf´s Siegerpodest: Sina Krügers auf Platz 1, Jody Matthaes auf Platz 2 in der Jugend C, Alena Krügers auf Platz 1 und Mia Verlingieri auf Platz 3 bei den Schülerinnen B. 128 Turner*innen aus den Vereinen TSG Füssen, TSV Heimenkirch, TSV Marktoberdorf, SV Nonnenhorn, TSV Opfenbach, TSV Röthenbach und SV Weiler stellten sich der Herausforderung.