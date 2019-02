Nonnenhorner Schäffler treten beim Ringtreffen in Friedrichshafen auf

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Alemannischen Narrenrings sind die Nonnenhorner Schäffler zum ANR-Ringtreffen nach Friedrichshafen eingeladen worden. Drei Tage lang feierten die Narren dort ausgelassen. Die Schäffler eröffneten am Freitag den Brauchtumsabend mit ihrem Tanz.

Nach 15 intensiven Proben machten sich am Freitagabend 45 Schäffler und 30 Musiker des Musikvereins Nonnenhorn mit dem Zug auf nach Friedrichshafen. Pünktlich um 20 Uhr eröffnete „Möre“, laut Pressemitteilung der Schäffler einer der Verantwortlichen der Friedrichshafener Seegockel, die Veranstaltung auf der Bühne am See. Der Einmarsch der Schäffler in ihrer Tracht wurde von zahlreichen Besuchern mit tosendem Applaus begleitet. Es wurden zwei Figuren, die „Schnecke“ und die „Kreuztour“ getanzt, dann kamen die Küfer in die Mitte des Kreises und zeigten ihr Können, sprachen den Küferspruch und überließen den Reifenschwingern die Fässer. Nach zweimaligem Schwingen der Reifen und dem Ausbringen der „Hochs“ auf die Ehrengäste, wie dem Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle, sowie Andreas Brand, dem Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen und Schirmherren der Veranstaltung, wurde der Schäfflertanz mit zwei weiteren Figuren, dem „Pavillon“ und der „Mittleren Krone“, fortgeführt.

Die einzelnen Figuren wurden vom Nonnenhorner Vorstand der Narrenzunft Tobias Hirlinger bestens erklärt und die Zuschauer hatten sichtlich Freude an der Aufführung. Unter dem Applaus der Zuschauer verabschiedeten sich die Nonnenhorner Schäffler, angeführt von dem Wappenträger Karl-Heinz Höpfl mit seinen Ehrendamen Mona Siegel und Sarah Gierer, gefolgt von den beiden Vorständen Ulli Gierer und Norbert Jöckel, mit einer Ehrenrunde auf der Tanzfläche. Das Wetter meinte es gut mit den Schäfflern, erst zum Ende der Vorführung begann es leicht zu regnen. Dies tat der Freude aber keinen Abbruch, hatte der Veranstalter mit großen Zelten doch vorgesorgt und so konnte der Abend zünftig ausklingen. Mit dem letzten Zug am Freitagabend kam auch der letzte Nonnenhorner noch nach Hause.

Insgesamt ein gelungener Auftakt für das Schäfflerjahr, welches seinen Höhepunkt am Wochenende vom 27. und 28. April um 14 Uhr mit den Aufführungen auf der Seebühne in Nonnenhorn feiert.