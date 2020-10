Nonnenhorner Räte diskutieren über Bauanträge

Im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses standen zur Gemeinderatssitzung am Montagabend hauptsächlich Bauvorhaben auf dem Plan.

Zunächst wurde die Zustimmung für den Umbau eines Hauses in der Uferstraße in zwei Wohneinheiten mit Balkonerweiterung erteilt.

Als nächstes wurde der Bauantrag für acht neue Parkplätze in der Sonnenbichlstraße thematisiert. Hier wurde die Notwendigkeit für weitere Stellplätze erörtert, verfügt das neue Hotel mit 14 Zimmern und die angrenzende Lokalität doch bereits über fünf Parkplätze vor dem Haus und eine Tiefgarage, die in naher Zukunft wohl nutzbar werden wird. Was laut Bürgermeister Rainer Krauß für den Antrag spreche sei, dass man mit ausgeschilderten Parkplätzen vermeiden könne, dass die Straße wild zugeparkt werde. Die Räte kamen zu dem Schluss, dass das Landratsamt noch einmal überprüfen solle, ob die bestehenden Parkgelegenheiten ausreichen oder nicht.

Nicht einstimmig wurde dem nächsten Tagesordnungspunkt zugestimmt. Bei dem bereits errichteten Wohngebäude mit sechs Wohneinheiten in der Wasserburger-Straße, das wohl höher geworden ist als geplant und auch die zu bebauende Fläche eventuell größer geworden ist, blieb den Räten im Nachhinein nicht mehr viel Handlungsspielraum.

Mit dem Ziel der besseren Bewirtschaftung eines Areals nahe der Kreisstraße LI 6, wurde dem Antrag zur Geländeauffüllung zugestimmt und die Baugenehmigung erteilt.

Ein weiterer Punkt am Montagabend war der Antrag für die wasserrechtliche Genehmigung zum Bauvorhaben im Klosterweg. Hier droht die zunehmende Verlandung des alten Hafens am Bootshaus. Dem Wunsch, Abgrabungen im Hafenbecken vorzunehmen und die Einfahrt wieder in Schuss zu bringen, wurde zugestimmt, auch mit dem Hintergrundwissen, dass der Aushub nahe Langenargen wieder im See angebracht wird, wie Rainer Krauß erklärte. Schließlich berieten die Mitglieder noch über die Beschlussfassung zur Aufteilung eines Wohnhauses gegenüber des Strandbads in zehn Wohneinheiten. Mit der klaren Auflage, dass hier keine Zweit-, Neben- oder Ferienwohnungen entstehen, wurde dem Antrag zugestimmt.