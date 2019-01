Nonnenhorner Landwirt Wilhelm Gierer legt neuen Roman vor über Bauernkrieg zwischen See und Oberschwaben

Schreiben hat Wilhelm Gierer einmal als Berufung bezeichnet. So wundert es nicht, dass der Nonnenhorner Altbauer vor kurzem einen neuen Roman veröffentlicht hat: „Land in Aufruhr“ spielt am See, beginnt 1525 in der Zeit der Bauernkriege. Der Roman schildert das Leben des jungen Bauernsohns Ingenbold, der den Lutherschen Satz „von der Freiheit des Christenmenschen“ sehr ernst nimmt und sich und seinesgleichen von Willkür, Unterdrückung und Leibeigenschaft befreien will. Er findet seine Freiheit – aber um einen hohen Preis.

„Die Frage der Gerechtigkeit und der Menschenwürde für alle hat mich immer schon beschäftigt“, stellt der 1937 geborene Gierer im Vorwort seines neuen Buches fest. In die Geschichte der Region einzutauchen und diese am Beispiel Einzelner darzustellen, darin hat der Nonnenhorner schon Erfahrung: Sein Theaterstück „Die Flucht“ spielte im Revolutionsjahr 1848 und schilderte, wie der Nonnenhorner Bürgermeister Conrad Forster dem Revolutionär Carl Schurz zur Flucht über den See in die Schweiz verholfen hat.

Auch im neuen Buch spielen der See und die Schweiz wieder eine Rolle. Gierer ist dieses Mal tief in die Vergangenheit eingetaucht: Seine fiktive Romanfigur Ingenbold gehört zu jenem geschichtlich verbürgten „Rappertsweiler Haufen“, der 1525 mit einem Zehn-Punkte-Katalog und einem Heer von Bauern im Rücken Adlige und Kirchenmänner zwischen Wasserburg und Weingarten zu Zugeständnissen bewegen und so die Situation der Bauern zwischen Bodensee und Oberschwaben verbessern will.

Ingenbold muss aber erleben, dass die Gegenseite den Glauben der Bauern an das Gute im Menschen und ihr Vertrauen ans Ehrenwort ausnutzt. Das Schicksal macht den Bauerssohn zum „Wanderer zwischen den Welten“, wie ihn Gierer in seinem im Eigenverlag erschienenen Buch beschreibt.