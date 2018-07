Nonnenhorner Kinderferienprogramm bietet jede Menge Spaß

Die Ferien stehen vor der Tür und damit die unter keinen Umständen langweilig werden, hat die Gemeinde Nonnenhorn ein abwechslungsreiches Kinderferienprogramm zusammengestellt. Mit dabei sind ein Schnupper-Tauchkurs, Pizzabacken oder eine Fußball Mini-WM. Neu in diesem Jahr sind die Clowns „Peppino und Beppo“.

Jugendschwimmabzeichen

Los geht es am Mittwoch, 25. Juli: Im Strandbad Nonnenhorn können Kinder das Jugendschwimmabzeichen bei der Wasserwacht ablegen, und zwar von 18 bis 19 Uhr. Treffpunkt ist das Schwimmmeisterhaus. Wer es an dem Abend nicht schafft, hat außerdem die Gelegenheit jeweils mittwochs, 1. August, 8. August, 22. August und 29. August von 18 bis 19 Uhr im Strandbad. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro.

Schnuppertennis mit Beach-Tennis

Am Freitag, 27. Juli, und Freitag, 24. August, können Kinder ab sechs Jahren an einem Schnuppertennis-Kurs mit Beach-Tennis teilnehmen. Der Kurs findet an beiden Tagen von 14 bis 16 Uhr statt, allerdings nur bei trockener Witterung. Treffpunkt ist der Tennisplatz in Nonnenhorn. Die Kinder sollten Turnschuhe mitbringen. Eine Anmeldung ist erforderlich und die Teilnahme kostet drei Euro.

Besichtigung der Fischbrutanstalt

Die Arbeit in der Fischbrutanstalt können Kinder an drei Montagen, 30. Juli, 13. August und 27. August, kennenlernen. Dazu treffen sie sich jeweils um 10.30 Uhr vor dem Gebäude Im Paradies 7. Eine Anmeldung wird nicht gefordert.

Pizza backen

Am Dienstag, 31. Juli und am Dienstag, 28. August, können die Kinder eine leckere Pizza in der Pizzeria „La Gondola“ backen. Sie sollten dazu alte Kleidung anziehen. An beiden Tagen wird von 14 bis 15 Uhr gebacken. Eine Anmeldung ist erforderlich. Für das Backen am 31. Juli können sich Interessierte ab jetzt anmelden. Für das Backen am 28. August können sich Interessierte ab dem 13. August anmelden.

Gestalten mit Blumen

Kinder ab vier Jahren dürfen sich am Mittwoch, 1. August, bei Blumen Rommel am Gestalten von Blumenkränzen und -gestecken versuchen. Sie sollten dazu alte Kleidung anziehen. Um Anmeldung wird gebeten.

Wassersport Schnupperkurs

Beim Wassersport Schnupperkurs lernen Kinder ab acht Jahren Surfen, SUPen (stand up paddling) oder Kajak fahren. Badesachen und Sonnencreme müssen die Kinder mitbringen, den Rest (auch Neoprenanzüge) bekommen sie gestellt. Die Surfschule Wasserburg bietet den Kurs an sechs Donnerstagen an: 2. August, 9. August, 16. August, 23. August, 30. August und 6. September. Um Anmeldung wird unter www.surfschule-wasserburg.de gebeten. Die Teilnahme kostet elf Euro.

Kinderflohmarkt

Die erste Ferienwoche endet in Nonnenhorn mit einem Kinderflohmarkt am Freitag, 3. August, von 9 bis 12 Uhr: Ist das Wetter trocken, können die Jungs und Mädchen ihre aussortierten Spielsachen, Bücher und anderes auf dem Schäfflerplatz anbieten. Bei schlechtem Wetter findet der Flohmarkt in der Stedi-Halle statt. Um Anmeldung wird gebeten.

Rettungsboot fahren

Rettungsboot fahren dürfen Kinder jeweils montags am 6. August, 13. August, 20. August, 27. August und 3. September. Treffpunkt ist der Nonnenhorner Schiffsanleger. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Fahrten starten jeweils um 18 Uhr und um 18.30 Uhr. Die Teilnehmer müssen schwimmen können.

Schnuppersegeln

Segeln können die Kids beim Segel-Schnupperkurs lernen. Er findet am Mittwoch, 8. August und am Freitag, 17. August, statt. Los geht es am Hafen in Nonnenhorn. Für den Termin am 8. August ist eine Anmeldung spätestens bis zum 3. August nötig. Für den Termin am 17. August muss man sich bis 13. August anmelden. Die Teilnehmer müssen schwimmen können.

Schnupperschießen

In der Schützenstube können junge Nonnenhorner zwischen zwölf und 16 Jahren sich von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Schnupperschießen üben. Zum Angebot ist keine Anmeldung erforderlich. Die Termine sind jeweils mittwochs, 8. August, 22. August und 5. September.

Fußball-Mini-WM

Fußballbegeisterte Kinder ab acht Jahren können sich am Freitag, 10. August und am Freitag, 7. September, bei einer Fußball-Mini-WM austoben. Die WM findet nur bei trockenem Wetter an beiden Tagen von 16.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Fußball Mini Spielfeld beim Tennisplatz in Nonnenhorn statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Geräte-Schnupper-Tauchen

Im Strandbad Nonnenhorn können Kinder ab acht Jahren am Dienstag, 14. August, auf Tauchtour gehen. Sie müssen sich dazu anmelden und schwimmen können. Die Teilnahme kostet vier Euro. Los geht’s um 10 Uhr.

Wasserspiele mit der Feuerwehr

Am Feuerwehrhaus erleben Kinder Wasserspiele der Feuerwehr. Termine sind am Dienstag, 14. August, und am Dienstag, 4. September, jeweils ab 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vietnamesische Küche

Kinder ab sieben Jahren lernen die Geheimnisse der vietnamesischen Küche kennen. Sie kochen gemeinsam mit dem lustigen Koch Hung im Vietnam House Am Kapellenplatz 2. Der Kochkurs geht von 14 bis 16 Uhr. Bitte anmelden.

Turnen und Spielen

Alle Kinder ab sechs Jahren sind eingeladen am Mittwoch, 22. August, von 10 bis 12 Uhr in der Turnhalle zu turnen und zu spielen. Die Kinder werden gebeten ein Getränk, Turnschuhe und – wenn vorhanden – Turnschläppchen mitzubringen. Treffpunkt ist die Tourist-Info Nonnenhorn in der Stedi Halle. Keine Anmeldung nötig.

Peppino und Beppo

Die Clowns Peppino und Beppo machen lustige Spiele mit Kindern ab sechs Jahren. Die Vorführung ist am Freitag, 31. August, von 10 bis 11 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Info Nonnenhorn. Um Anmeldung wird gebeten.