Nonnenhorner Grundschulkinder sagen Danke

„Wir wollten einfach Danke sagen“, fasst die Leiterin der Nonnenhorner Grundschule, Wibke Schütze, den Auftritt der Grundschulkinder im Strandbad zusammen. Denn die Gemeinde ermöglicht der Schule, den Schwimmunterricht im Strandbad zu geben. Jeden Freitag geht es ins Becken. Dafür haben sich die Klassen eins bis vier jetzt bedankt.

Und weil sich die Grundschüler alle sehr freuen, hatten sie gleich zwei Mitbringsel dabei: einen charmanten Tanz im Dirndl und ein Dutzend bunter Bilder, in denen sich deutlich das Blau des Sees und des Himmels und natürlich auch des Nonnenhorner Schwimmbeckens zeigt.

Immer weniger Kinder können schwimmen

Dabei ließen sie sich auch von technischen Problemen überhaupt nicht beeindrucken. Der mitgebrachte CD-Player versagte den Dienst, doch hatte ein Vater das passende Lied auf dem Handy, Schwimmmeister Matze Quadt hielt es an den Schwimmbad-Lautsprecher und schon konnte nach Herzenslust geschuhplattelt werden.

Vier Wochen lang hatten die Kinder der Tanz AG geprobt, vier Wochen lang Schüler aller Klassen unter der Anleitung von Renate Köberle-Zeimer Wechselrahmen gebastelt – ein Kunstprojekt für die ganze Schule, wie Schütze erklärte. Die Idee kam von Dani Jöckel und alle Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache.

Der spaßige Auftritt hat aber einen ernsten Hintergrund. „Immer weniger Kinder können schwimmen“, sagt Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß. Und dies obwohl sie am See wohnen.

Doch der Boom der Spaßbäder sorgt zwar für lustiges Plantschen, doch Schwimmenlernen ist oft nicht mehr im Rahmen des normalen Sportunterrichts möglich.

„Deshalb stellen wir das Strandbad gern kostenlos zur Verfügung“, sagt Krauß. Das Bad sei von der Schule aus bequem zu Fuß erreichbar. „Deshalb ist dies ein Schwerpunkt des Sportunterrichts an der Schule. „Und wir integrieren dieses Angebot gern in unseren Stundenplan“, fügt Schütze an.

Der Unterricht scheint seinen Zweck zu erfüllen: Denn nach der Zugabe wagten alle Kinder den Sprung ins Wasser des Beckens. Kalt? „Nein“, riefen sie fröhlich prustend. Dafür gab es dann noch eine Belohnung seitens Julia und Oliver Weyers den Pächtern des Kiosk.