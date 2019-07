Nonnenhorner Backhaus findet neues Zuhause

Engagierte Bürger haben das im November entdeckte Backhaus in seine Einzelteile zerlegt. Die Mitglieder des Museumsvereins bauen es nun Stück für Stück am Dorfmuseum wieder auf.

„Es ist unglaublich, was der Museumsverein geleistet hat“, erzählt der Nonnenhorner Bürgermeister Rainer Krauß in einem Gespräch mit der LZ. Ende vergangenen Jahres fanden die Besitzer des denkmalgeschützten Seebauernhofs in Nonnenhorn bei Restaurationsarbeiten in einem alten Schopf im Garten ein wahrscheinlich 300 Jahre altes Backhäusle, von dem niemand zuvor etwas wusste. Da die Familie für dieses keinen Nutzen hatte, überließ sie den Backofen der Gemeinde.

Backhäuser sind in der Umgebung selten

Dieser Fund ist für die Nonnenhorner etwas ganz besonderes, denn in der Umgebung sind Backhäuser sehr selten. Diese findet man sonst eher im Norden Deutschlands. Früher waren die Backhäuser eine Art Treffpunkt für die Einwohner von Dörfern, da an gemeinsamen Backtagen die lange Wartezeit dazu genutzt wurde, Neuigkeiten, Kaltsch und Tratsch miteinander auszutauschen.

Viele Familien hatten keinen eigenen Backofen, um die Brandgefahr zu verringern, das sei wohl auch der Grund, weshalb das Backhaus in Nonnenhorn im Garten des alten Bauernhofs stand.

Nur wohin mit diesem jahrhundertealten Schatz? Die Idee, das Backhaus in den Seepark zu stellen, wurde schnell wieder verworfen, da dieser zum einen viel zu klein für den Backofen ist und zum anderen keinen geeigneten Standort für so ein historisches Baustück darstellt.

Museum ist der optimale Standort

Die begeisterten Mitglieder des Museumsvereins schlugen vor, den Ofen am Stedi wieder aufzubauen, denn am Dorfmuseum würde der historische Ofen am besten zur Geltung kommen. Bürgermeister Krauß ist begeistert von dieser Idee, auch er ist der Meinung, dass das Backhaus am besten in das Museum passt.

So begannen die engagierten Mitglieder des Museumsvereins mit viel Schweiß und Herzblut, das Backhaus Stück für Stück in seine Einzelteile zu zerlegen. Sie selbst trugen die Holzbalken, Steinmauern und den Kamin ab und numerierten die Teile, um sie schlussendlich in der richtigen Reihenfolge wieder aufzubauen.

Am Stedi bauen die Mitglieder des Museumsvereins das historische Backhäusle mit den originalen Rohstoffen wieder auf. Bis jetzt stehen nur der Grundriss und die Mauern. (Foto: Fotos: Denise Tatavitto/Gemeinde Nonnenhorn)

Um die Historie und Besonderheit des Baus in Ehren zu halten, baut der Museumsverein so detailgetreu wie nur möglich mit den alten Materialien das Backhaus wieder auf.

Vereinsmitglieder nehmen sich vormittags die Zeit, um die Mauern Schicht für Schicht mit denselben Steinen aufzubauen und geben sich viel Mühe, um das Backhaus dabei auch schön zu gestalten. Ein Ofenbauer aus der Umgebung erklärte sich dazu bereit, den Ofen am Ende wieder einzusetzen, denn hierfür ist ein Experte nötig.

Der Wiederaufbau des Backhauses soll auch einen Nutzen bringen Rainer Krauß, Bürgermeister

„Der Wiederaufbau des Backhauses soll auch einen Nutzen bringen“, erklärt Rainer Krauß. Er kann sich vorstellen, dass in Zukunft monatliche Backtage veranstaltet werden, an denen das Dorf zusammenkommt, um gemeinsam Brot zu backen.

Dabei möchten zwei Bäckermeister aus Nonnenhorn die Gemeinde unterstützen, denn in einem so alten Ofen zu backen, ist gar nicht so einfach: „Der Ofen wird zuerst mit Feuer, erhitzt und wenn er dann die richtige Temperatur erreicht hat, wird das Feuer wieder rausgenommen. Es benötigt Erfahrung, um die richtigen Zeitpunkte einzuschätzen, denn für Brot sollte der Ofen nicht so heiß sein wie beispielsweise für Dinette.“

Die Nonnenhorner müssen sich allerdings noch gedulden, denn bis jetzt stehen nur das Fundament und die Mauern. Die komplette Fertigstellung des Backhauses ist für nächstes Jahr geplant.