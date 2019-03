Nonnenhorn gönnt sich 2018 kleine Verschnaufpause

Das vergangene Jahr war ein ruhiges in Nonnenhorn: Projekte wurden abgeschlossen, Jubiläen gefeiert. Doch die Verschnaufpause war nur kurz, wie Bürgermeister Rainer Krauß am Mittwochabend im Stedi versicherte. 2019 geht es mit voller Kraft weiter. Auch dank einer kleinen Sensation aus dem vergangenen Jahr.

„Die großen Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, sagte Krauß. Das nächste Großereignis im Weindorf steht Ende April mit dem Schäfflertanz an. Und weil die Schäffler schon seit einem halben Jahr jeden Freitagabend fleißig üben, musste die Bürgerversammlung in diesem Jahr an einem Mittwoch und nicht, wie gewohnt, an einem Freitag stattfinden.

Rund 120 Nonnenhorner waren ins Stedi gekommen. Krauß erzählte von der Einweihung des Rathauses vor knapp einem Jahr. Das denkmalgeschützte Gebäude, das vor vielen Jahren einmal die Dorfschule war, wurde aufwendig und teuer saniert. „Es war ein Kraftakt über zwei Jahre, aber es hat sich gelohnt.“

Die Einweihungsfeier des Gebäudes war am ersten Maisonntag, einen Tag vorher hatte die Nonnenhorner Feuerwehr anlässlich ihres 150. Geburtstags die Floriansmesse im Dorf ausgerichtet. Als Geschenk gab’s einen neuen Mannschaftstransportwagen.

Ärger hatte es im vergangenen Jahr um das Nonnenhorner Strandbad gegeben: Schwimmmeister Matthias Quadt hatte nach 25 Jahren Dienst das Handtuch geworfen. Quadt fühlte sich mit den wachsenden Aufgaben im Bad überlastet, der Gemeindeverwaltung warf er vor, seinem Wunsch nach Entlastung nicht nachgekommen zu sein.

Bürgermeister Rainer Krauß. (Foto: Julia Baumann)

Nachtreten wollte Krauß am Mittwochabend nicht, er äußere sich in der Öffentlichkeit nicht zu Personalangelegenheiten. Aber er hatte eine gute Nachricht im Gepäck: „Es gibt einen neuen Schwimmmeister“, sagte er – und stellte Jörg Frank, der im Publikum saß, direkt kurz vor. Bereits seit dem Winter sei Frank im Nonnenhorner Bad zugange, alles sei soweit fertig, dass dieses wie gewohnt am ersten Maiwochenende eröffnen könne. Frank werde außerdem Unterstützung durch einen Schwimmmeisterservice bekommen.

Das kostet die Gemeinde 14 000 Euro, die zu den sowieso schon hohen Kosten des Bads dazu kommen: Im vergangenen Jahr hat das Strandbad die Gemeinde knapp 200 000 Euro gekostet. Das bedeutet, dass jeder Nonnenhorner es pro Jahr mit mehr als hundert Euro bezuschusst. „Das Strandbad ist uns wichtig, aber es kostet auch richtig Geld“, sagte Krauß.

Seit neuestem gibt es dort auch kostenloses W-Lan. Ebenso, wie am Stedi und am Bahnhof. Der Freistaat Bayern hat die Einrichtung bezahlt, die laufenden Kosten trägt die Gemeinde. „Die Jugendlichen halten sich in der Nähe der Hot-Spots auf“, berichtete Krauß von seinen Beobachtungen.

Nonnenhorn wird zweimal gefördert

Längst abgeschlossen ist inzwischen der erste Teil der Dorferneuerung. Seitdem stehen in Nonnenhorn verschiedene, lebensgroße Holzfiguren – die offenbar nicht jedem gefallen. „Der eine oder andere meinte, das Geld hätte sinnvoller angelegt werden können“, erzählte der Bürgermeister. Doch er ist überzeugt: „Die meisten Leute freut’s. Und der Schiffsanleger ist der meistgeküsste Mann im Dorf.“

Der zweite Teil der Dorferneuerung beginnt im September und soll nicht, wie zuerst geplant, in zwei, sondern in einem Bauabschnitt erfolgen. In diesem Zusammenhang hatten der Bürgermeister und die Räte vor einigen Monaten eine „Sensation“ erlebt: Wie berichtet, bekommt Nonnenhorn für die Dorferneuerung eine zweite Förderung in Höhe von 1,2 Millionen. Dass das Amt für ländliche Entwicklung einer Gemeinde zwei Finanzspritzen gibt, passiert eigentlich nie. „Wir gelten in der Zwischenzeit als Vorzeigeprojekt“, erklärte Krauß – und bekam dafür Applaus.

Doch die Dorferneuerung wird nicht die einzige Baustelle sein, die die Nonnenhorner ertragen müssen. Denn die Bahn baut im Laufe des Jahres die Bahnübergänge im Ort um. Sie sollen breiter werden und abgesetzte Fußgängerwege bekommen. Im Oktober 2020 sollen dann die viel zu niedrigen Bahnsteige am Nonnenhorner Bahnhof dran sein. Wie berichtet hatte Innenminister Joachim Herrmann der Gemeinde bereits 2017 für den Ausbau des Bahnhofs 2,3 Millionen Euro zugesagt. Damit ist ein langer Kampf des Bürgermeisters beendet. „Im Frühjahr 2020 wird das Bahnsteigproblem, mit dem ich mich seit zwölf Jahren beschäftige, erledigt sein.“

Doch vorher werden die Nonnenhorner einen neuen Gemeinderat und ein neues Gemeindeoberhaupt wählen. Dass Krauß sich wie berichtet wieder zur Wahl stellen wird, sei für ihn keine Frage gewesen. „Selbstverständlich trete ich wieder an“, sagte er – und erntete auch dafür Applaus.

Weil 2018 ein ruhiges Jahr war, konnte die Gemeinde sparen. Rund 800 000 Euro konnte sie in die Rücklagen – also aufs Sparbuch – packen, damit sind die Nonnenhorner per Saldo schuldenfrei. Dass es sich in dem Weindorf gut lebt, zeigten auch die wenigen Meldungen der Bürger, die Dank enthielten – und den Wunsch, dass sich mal ein Vertreter des Landratsamts bei der Bürgerversammlung zeige und sich Kritik stelle.

Krauß bedankte sich bei allen, die das Dorf lebendig machen, darunter Wasserwacht, Helfer vor Ort, Feuerwehr, Musikverein, Spendern und den Mitgliedern des Gemeinderats. Sein Stellvertreter Roland Hornstein ließ es sich dann aber auch nicht nehmen, dem Bürgermeister zu danken mit den Worten: „Wenn kein gescheites Ross zieht, geht der Karren auch nicht vorwärts.“