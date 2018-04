Neukauf Hellstern spendet 5000 Euro an das Kinderhopiz St. Nikolaus

Die Neukauf Hellstern GmbH hat 5000 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach im Allgäu gespendet.

Das Geld stammt aus der Pfandbon-Box in die die Kunden ihre Bons einwerfen und so das Geld an einen guten Zweck spenden. Neukauf Hellstern hat die dabei entstandene Summe großzügig aufgerundet, so dass Neukauf-Mitarbeiterin Anneliese Krug und Juniorchef Philipp Hellstern (von links) 5000 Euro an Brigitte Waltl-Jansen vom Kinderhospiz übergeben konnten.