Naturschützer sind gegen neues Gewerbegebiet in Nonnenhorn

Anfang des Jahres hat sich der Nonnenhorner Gemeinderat dafür entschieden, am Längenberg ein neues Gewerbegebiet zu schaffen. Der Lindauer Bund Naturschutz (BN) hat allerdings jede Menge Einwände gegen die Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebauungsplan. Die Naturschützer lehnen das Vorhaben ab.

Das Gewerbegebiet entspreche nicht dem so genannten Anbindegebot des Landesentwicklungsprogramms schreibt der BN in einer Pressemitteilung. „Die vorgesehene Fläche befindet sich nördlich der LI 16 in bisher rein landwirtschaftlich genutztem Bereich. Es ist keine vierspurig ausgebaute Straße, keine angrenzende Bebauung oder Gewerbe vorhanden.“

Somit sei das Vorhaben auch ein Eingriff in das an dieser Stelle intakte, durch Obstbau geprägte, Gebiet. „Die Erholungsfunktion der erlebbaren freien Landschaft geht unwiederbringlich verloren“, schreibt der BN, der Außerdem eine Zersiedelung der Landschaft fürchtet. „Mit der Eröffnung eines erst noch kleinen Gewerbegebietes auf der nördlichen Seite der LI 16 in diesem Bereich wird der Anfang für weitere Bebauung gelegt. Dies belegen die Erfahrungen an vielen anderen Stellen, nicht zuletzt im Bereich Hege der Gemeinde Wasserburg“, so die Naturschützer.

Würde am Längenberg ein Gewerbegebiet entstehen, dann fehle diese Fläche außerdem der Landwirtschaft. „Steigende Pacht- und Kaufpreise aufgrund von Verknappung geeigneter Flächen sind die Folge“, schreibt der BN. Diese Entwicklung könne nur dadurch gestoppt werden, dass keine landwirtschaftlichen Flächen weiter umgewidmet werden. Auch die Erschließung der Fläche kritisiert der Bund Naturschutz. Denn die einspurige, sehr enge Straße, die von Osten her zu dem Gebiet führt, sei für den starken Verkehr, den die Gewerbeansiedlung nach sich ziehen wird, nicht geeignet.

„Die geplante Fläche wird von Westen und Süden durch alten Baumbestand und Heckenstrukturen begrenzt“, schreibt der BN. Die dort heimische Fauna würde durch die Bebauung nachhaltig gestört. „Nonnenhorn besitzt ohnehin nur noch wenige solcher der Biotopvernetzung dienenden Baum- und Heckenstrukturen. Diese für Kleinlebewesen, Fledermäuse und Vögel bedeutsamen Leitlinien könnten durch die Gewerbeansiedlung nachhaltig gestört werden“, so der BN. Gerade für die Biotopvernetzung seien diese Baum- und Strauchstrukturen von erheblichem Wert und sollten nachhaltig geschützt und gestärkt werden. Es stünde außerdem zu befürchten, dass hier Brut- und Lebensstätten geschützter Tiere verloren gehen.

Der Nonnenhorner Gemeinderat hatte Anfang des Jahres das Verfahren eingeleitet, mit dem er ein neues Gewerbegebiet einrichten will. Auf dem 0,82 Hektar großen Dreieck zwischen LI 16 und der LI 6, das die Gemeinde eigens dafür gekauft hat, wollen die Räte ortsansässige Gewerbebetriebe stärken und dadurch Arbeitsplätze schaffen.

Das Gebiet nordöstlich der Kreisstraße LI 16 und südlich der Kreisstraße LI 6 nennt sich nach seinem Flurnamen, Längenberg. Wie Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß dem Gemeinderat damals in Erinnerung rief, habe die Gemeinde das Terrain extra gekauft, um gewerbliche Flächen ausweisen zu können. Mit der Ausweisung des Gewerbegebiet für ortsansässige Betriebe will die Gemeinde ein ausgewogenen Angebot an Arbeitsplätzen sichern und gleichzeitig den Standort Nonnenhorn für die Betriebe stärken, indem die Gemeinde ihnen durch das neue Gebiet ermöglicht sich zu erweitern.