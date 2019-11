Naturschützer begrüßen Zweitwohnungsverbot

In einer ausführlichen Pressemitteilung nimmt der Bund Naturschutz Bayern (BN) Stellung zur Entscheidung der Gemeinde Nonnenhorn, künftig keine Zweitwohnungen mehr zuzulassen. Der BN begrüßt darin die Entscheidung der Gemeinderäte.

„Wir freuen uns außerordentlich über diese höchst positive Entscheidung der Gemeinde Nonnenhorn. Sie ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Begrenzung des Flächenfraßes in Bayern“, erklärt Erich Jörg, Kreisvorsitzender des BN im Landkreis Lindau. In einem Gespräch mit dem BN erklärte Bürgermeister Rainer Krauß, dass dieser Beschluss höchst dringlich geworden sei. Zum einen gebe es in Nonnenhorn jetzt schon Mangel an bebaubarem Land und zum anderen schaden Leerstände einem gesunden Dorfleben. Der BN Naturschutz unterstütze nachdrücklich, so Erich Jörg in der Presseerklärung, die Entscheidung der Gemeinde Nonnenhorn. Sie sei gewiss nicht zu früh gekommen. Damit würde nachdrücklich anerkannt, wie wertvoll der Schutz des immer knapper werdenden Gutes Grund und Boden sei. „Nonnenhorn hat ein wichtiges Signal an alle Kommunen gesetzt, die in gleicher Weise vom Zweitwohnungsbau betroffen sind – ein deutliches Zeichen von gelebter Nachhaltigkeit“, lobt Erich Jörg die Gemeinde.

Die Naturschützer der Lindauer Kreisgruppe hoffen nun, dass andere Kommunen im Landkreis Lindau und darüber hinaus dem Nonenhorner Beispiel folgen. Sie richten hier ihren Appell an die Landkreisgemeinden Bodolz, Stadt Lindenberg, Oberreute, Markt Scheidegg, Wasserburg und Markt Weiler-Simmerberg, die besonders vom Tourismus profitieren und ebenfalls vom Zweitwohnungsbau betroffen seien. Besonders gelte der Appell der Großen Kreisstadt Lindau, die mit über einer Million Übernachtungen der touristische Hauptort im Landkreis Lindau sei. Auch die Inselstadt weise eine Vielzahl von Zweitwohnungen auf. Zwar habe die Stadt Lindau, so Erich Jörg in seiner Verlautbarung, vor einiger Zeit einen vorsichtigen Schritt unternommen, um die Zahl von Ferienwohnungen in einigen Wohnquartieren auf der Insel im Rahmen eines Bebauungsplanes zu begrenzen, doch zu einem Verbot von weiteren Zweitwohnungen sei es nicht gekommen. „Das kleine Nonnenhorn hat es nun aber gewagt. Das sollte ermuntern und nachgeahmt werden. Wir werden zu gegebener Zeit bei den anderen Gemeinden nachfragen“, befindet der Lindauer Kreisvorsitzende. Die Verringerung des Flächenfraßes sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dazu müssten alle verantwortungsbewussten Kräfte beitragen. Das Verbot von zukünftigen Zweitwohnungen wäre da ein wichtiger Baustein, schreiben die Naturschützer abschließend in ihrer Pressemitteilung.