Naturphänomen: Wenn die Steine am Bodenseeufer weiß leuchten

Weiß leuchtende Steine am Nonnenhorner Bodenseeufer. Isolde Miller vom Bund Naturschutz hat sich auf die Suche gemacht, wie dieses Phänomen zustande kommt.

Richtig weiß leuchten die Steine am Bodenseeufer – allerdings nur diejenigen, die trocken gefallen Die Steine im Übergangsbereich sind von einer dicken schmierigen bräunlichen Schicht belegt, beschreibt die Gebietsbetreuerin des Bund Naturschutz Isolde Miller ihre Beobachtungen.

Bei der Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) macht sich Miller schlau, denn die Kommission macht sich für die Förderung eines naturnahen Zustandes des Bodensees und seines Einzugsgebiets stark. Das Ziel: Den Bodensee als Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, natürliche Trinkwasserressource und attraktiven Wirtschaftsraum erhalten.

Und so verschaffte sich die Biologin Dr. Petra Teiber-Siessegger vom Institut für Seenforschung (ISF) in Langenargen einen Eindruck vor Ort. Zusätzlich begutachtete sie ein paar der Steine näher im Labor, schreibt der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung.

Teiber-Siessegger beschreibt ein wahrlich kleines Biotop, denn die bräunlichen Überzüge bestehen überwiegend aus Kieselalgen, die teilweise Ketten bilden oder mit Schleimstielen am Untergrund haften. Dazwischen wusele es von sogenannten Cryptomonaden, das sind einzellige mikroskopisch kleine Algen. Vereinzelt seien auch Blaualgenfäden vorhanden. Dazwischen habe sie noch jede Menge Pollen gefunden, da es derzeit überall blüht.

Mit zurückgehendem Wasser „verbacken“ laut Expertin die bräunlichen Kieselalgenbüschel, so dass eine schmierige Schicht entstehe. „Wenn das Ganze trocken fällt, dann findet man auf den Steinen ganz viele kleine Nadeln aus Silikat – nämlich die Überreste der Kieselalgen–, dazwischen auch kleine Kalkablagerungen“, erklärt die Biologin.

Zudem sei es in den letzten Wochen bei dem schönen Wetter auch zu einer biogener Entkalkung gekommen. Denn das Wasser am Ufer sei warm gewesen, und die Photosynthese der Kieselalgen auf Hochtouren gelaufen. „Dadurch kann es zu Kalkausfällungen kommen“, erklärt Teiber-Siessegger weiter und erklärt: „Der weiße Überzug ist also eine Kombi aus vielen, vielen kleinen Silikatnadeln, also nichts anderes sind die Kieselalgenschalen, mit dazwischen befindlichen mineralischen Bestandteilen, die vermutlich überwiegend biogen erzeugt wurden.“

Durch eine entsprechende Lichtbrechung wirke das Ganze schneeweiß. Zusammengefasst kommen die weißen Steine am Bodenseeufer also vom niedrigen Wasserstand im Frühjahr, dem Algenwachstum sowie dem schönen Wetter, das die Pflanzen zum Wachstum anregt.