Narrenpark statt „Hysterisches Rathaus“

Die Narrensaison in Nonnenhorn ist eröffnet. Mit einem dreifachen „SeeWii-Oho“ und unter Begleitung der fetzigen Narrenmusik haben Traubenhüter und Rebläuse den Nonnenhorner Narrenbaum auf dem Stachus aufgestellt. Doch das war noch nicht alles, was der Nonnenhorner Narrenverein den zahlreichen Zuschauern zum Auftakt der närrischen Saison geboten hat. Neben besagter Narrenmusik und den Tänzen der Tanzmädels sorgten „Rainer“ und „Jutta“ vom „Hysterischen Rathaus“ dafür, dass Bürgermeister und Gemeinderäte ihr Fett weg gekriegt haben.

„SeeWii-Oho, SeeWii-Oho, SeeWii-Oho, hiermit ist die Nonnenhorner Fasnacht 2019 eröffnet”, verkündete Narrenvereinsvorsitzender Tobias Hirlinger, nachdem Rebläuse und Traubenhüter den Nonnenhorner Narrenbaum in Windeseile aufgestellt hatten. Krumm und schief, mit dem Wurzelstock nach oben, geschmückt mit bunten Luftballons und Wimpeln und einem rot-weißen Rettungsring steht er nun in voller Pracht auf dem Stachus.

Zweiten Bademeister einstellen

Und damit genau dort, wo sonst ein paar jener Nonnenhorner Holzskulpturen stehen, die „Jutta“ (Lothar Emser) und „Rainer“ (Christian Kubrella) vom „Hysterischen Rathaus“ bei ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr gleich als erstes aufs Korn nahmen. Denn abgesehen davon, dass „Schönheit im Auge des Betrachters“ liege, „für das Geld hätte man auch einen zweiten Bademeister einstellen können und damit das Nonnenhorner Strandbad vor dem Aus bewahren“, meinte Jutta und ließ Bürgermeister Rainer Krauß den Zuschauern das Aussehen der eingewinterten Figuren samt ihrer Geschichte ins Gedächtnis rufen.

So recht zufrieden mit dem Ergebnis zeigten sich die beiden jedoch nicht. „Bis jetzt ist nur eine Geschichte sicher“, fanden sie. Nämlich die vom Scheich als Geldgeber. Etwa für die Dorferneuerung. „Wo sonst soll die ganze Kohle für dieses Riesenprojekt herkommen?“ Vor allem, weil die Pläne „hochtrabend“ seien. Allein im Rathauspark sollen neben Brücken, Brunnen, Überdachungen, Sitzgelegenheiten auch noch eine gläserne Garage für den Narren-Benz stehen. Auch Überlegungen, den Narrenbrunnen vom Landungssteg dort hin zu versetzen, habe es gegeben. Und auch das Narrenbaumstellen solle künftig dort stattfinden. „Dann wäre das kein Rathauspark mehr, sondern ein Narrenpark. Ein Rathaus voller Narren haben wir ja schon an der Stelle“, stellte Jutta fest und Rainer kritisierte, dass bei all den Sehenswürdigkeiten das historische Backhaus keinen Platz mehr habe und deswegen, „als direkte Konkurrenz zum Franco“, als „Open Air Freiluft-Pizza“ beim Museum stehen solle. Was wiederum die wegfallende Gastronomie des „Seewirts“ auffangen würde. Und falls der doch verkauft würde, habe sich die Gemeinde schließlich das Vorkaufsrecht gesichert. „Finanzierung kein Problem. Das übernimmt unser Scheich im Rathaus.“ Blöd nur, dass sie es sich nicht auch schon für das Wasserhaus im Klosterweg getan habe. Da hätten Jutta und Rainer nämlich gern eine Pilsbar, mit blinkender Neonreklame gehabt und davor, am Strand, Yakis 24 Stunden Döner Grill.

Neben Themen wie dem Schäffler-Tanz als Risiko-Sportart, dem Schäffler-Cuvee in riesigen Magnum Flaschen, eingeschenkt im Schäffler-Römer, dem Schäffler-Tanz im Rathaus-Park statt auf der Bühne im See, das ein oder andere skurrile Bauprojekt, vom „Winzertower in der Sonnenbichlstrasse“ über den Abriss des Sohm-Stadls bis hin zum Hotel Torkel, der neuen Parkplatzsatzung sowie dem lustigen Vereinsleben und dem Bademeister-Domino, gab es auch jede Menge Seitenhiebe für die Wasserburger. Ihnen wollten Rainer und Jutta für deren unterbesetzten Gemeinderat die „Looser“, also die Nicht-Gewählten, aus Nonnenhorn schicken. Obwohl, beschlussfähig müssten die eh nicht sein. „Viele Entscheidungen werden in Wasserburg eh nicht getroffen.“ Und wenn doch, dann bliebe der Bürokram so lange liegen, bis die Entschlüsse hinfällig und die Fördergelder weg, „und längst in anderen Gemeinden verbaut“ seien.