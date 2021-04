Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 66-jährige Wasserburgerin hat am vergangenen Freitagnachmittag gegen 17.53 Uhr die Sonnenbichlstraße in Richtung Mauthausstraße befahren. An der Seehalde wollte die 66-Jährige nach links abbiegen. Die Wasserburgerin wurde durch die Sonne geblendet und übersah bei ihrem Abbiegevorgang eine 25-jährige Fahrerin eines Motorrades. Das teilt die Polizei mit.

Beim Zusammenstoß zwischen Kraftrad und Motorrad kippte die Maschine um. Dabei wurde ein Bein der 25-Jährigen eingeklemmt. Die Motorradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro. Die 25-Jährige wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Lindau verbracht. Die Wasserburgerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.