MIT VIDEO: Narren schrauben an 111 Jahre altem Benz

Der Nonnenhorner Narrenverein ist stolz auf seinen Oldtimer. Ehrenamtliche restaurieren den 111 Jahre alten Benz – damit er zur Fasnet wieder fahren kann. Warum er jetzt eine Garage aus Glas bekommt.

In der linken Hand hält Valentin Witzigmann eine kleine Taschenlampe, um in das Motorgehäuse zu leuchten, in der rechten Hand einen Schraubenzieher. Konzentriert kratzt mit dem Schraubenzieher schwarzen Dreck aus dem Motor. Es ist nicht irgendein Motor, sondern der 111 Jahre alte Motor des Narrenbenz.

In der Garage von Julian Schwarz hat ein etwa zwölfköpfiges Team das historische Auto einmal komplett zerlegt. „Acht Schrauben und die Karosserie war runter“, sagt Schwarz. Seit August sind die Männer damit beschäftigt, den Benz wieder fit zu machen. Sie treffen sich ein oder zwei Mal pro Woche, so oft es eben geht. Schließlich arbeiten sie an einem Ziel: Der alte Benz soll zur Wagenfasnacht am 12. Februar nicht einfach nur fahren, sondern richtig glänzen.

Wie das Auto nach Nonnenhorn gelangte

Der Oldtimer ist ein kleines Stück regionale Geschichte. Ursprünglich soll der Vater des ehemaligen Kreispräsidenten Anton Zwiesler den Wagen des Modells 8/18 mit der Fabrikationsnummer 9376 für seine Tochter gekauft haben. Der Listenpreis lag damals bei 8500 Mark. So steht es in einem Zeitungsbericht vom 3. Februar 1977. Die Tochter habe das Auto wohl nicht so oft gefahren und später verkauft, heißt es. Die Spur verlor sich, bis der Nonnenhorner Landwirt Josef Hornstein den Benz 1936 einem Bodolzer abkaufte.

Hornstein nutzte das alte Auto als landwirtschaftliches Fahrzeug, um Anhänger mit Heu und Stroh, aber auch das Güllefass zu ziehen. 1950 hatte das Auto ausgedient, ein Traktor sollte den Benz ersetzen. Als er damals am Stammtisch in der Kapelle erzählte, dass er den Wagen verschrotten lassen will und einen Schrottwert von 50 Deutschen Mark erhalten sollte, legte Ferdl Schmid 80 DM auf den Tisch. Der Vorsitzende der Wagenbaugesellschaft kaufte das alte Auto mit Geld aus der Narrenkasse.

Warum Sammler sechsstellige Summen bieten

Seither sind der Benz und die Nonnenhorner Fasnet eng verbunden. Schmid schenkte ihn später dem Narrenverein, der erst 23 Jahre nach dem Kauf gegründet wurde. Inzwischen ist der Oldtimer laut Vereinssatzung unverkäuflich. Dabei hätte der Narrenverein ihn schon längst versilbern können, wie der Vorsitzende Tobias Hirlinger sagt. Einmal habe ein Interessent etwa eine viertel Million Euro geboten.

Dass solch eine Summe durchaus realistisch ist, bestätigt das Mercedes-Benz-Archiv auf Anfrage der LZ. „Bei Fahrzeugen dieses Alters sind Werte im sechsstelligen Bereich ohne Weiteres möglich“, schreibt ein Sprecher. Eine Auskunft darüber, wie viele Fahrzeuge dieses Modells noch existieren, kann er nicht geben. Laut den Recherchen der Nonnenhorner Narren gibt es noch drei Stück.

Der Benz war mal ockergelb. (Foto: Gemeindearchiv)

Sie wissen auch um den Wert des Oldtimers. Sie sind so stolz auf ihre Rarität, dass sie sie gemeinsam hegen und pflegen. Nachdem die Gruppe um Julian Schwarz die Karosserie abgeschraubt hatte, hat sie den Motor herausgehoben und den Rahmen auseinandergebaut. „Wir haben alle Blattfederpakete rausgeholt und überholt“, sagt Schwarz. Das Team hat auch die Achsen und das Getriebe ausgebaut und das Rahmengestell zerlegt, bevor alles entrostet und lackiert wurde.

Obwohl das Team möglichst viel selbst macht, etwa den Motor reinigen und neu abdichten, wird die Restaurierung rund 20.000 Euro kosten. Aber bei manchen Arbeiten beauftragt Julian Schwarz Fachleute, etwa die Lackiererei Max Müller aus Wasserburg. Hartwig Meschenmoser aus Bermatingen polstert den Benz neu. „Er verwendet Naturmaterialien“, sagt Schwarz.

Der Oldtimer ist schon lange fester Bestandteil der Nonnenhorner Fasnet. (Foto: Gemeindearchiv)

Die Sitze sollen schließlich originalgetreu sein. Sie werden mit schwarzem Oldtimerleder neu bezogen und erhalten ein Rautenmuster – so wie es auch auf alten Fotos zu sehen ist. Das wird dann auch die einzige große sichtbare Veränderung sein, denn zuletzt war das Polster braun und mit senkrechten Nähten gesteppt.

Helfer bauen Ersatzteile nach

Einige Ersatzteile wie die Zündkerzen konnten die Helfer bestellen. Andere haben sie selbst angefertigt, zum Beispiel die Stehbolzen am Motor. „Es ist ein Vorteil, dass wir alle verschiedene Berufe haben“, sagt Julian Schwarz, der als einziger Automechaniker in der Runde der Top-Ansprechpartner für alle technischen Fragen ist. Und: „Jeder macht, was er kann – wir finden für jeden eine Aufgabe.“ Lothar Emser etwa hat alle Messingteile mit nach Hause genommen und auf Hochglanz poliert.

Der 111 Jahre alte Benz-Motor ist noch funktionstüchtig. (Foto: Barbara Baur)

In der Garage lackiert er mit Florian Hirlinger Teile der Räder. Hirlinger deckt mit einem Stück Pappe, in das er ein Loch geschnitten hat, die Holzspeichen ab, Emser sprüht vorsichtig den Lack aus einer Dose auf die Metallabdeckung. „Das alte Auto interessiert mich“, sagt Florian Hirlinger. So geht es auch Lothar Emser, aber ihn freut es vor allem, dass junge Leute mithelfen. „Es geht um die Tradition und darum, sie fürs Dorf zu bewahren“, sagt er.

Warum die Glasgarage für manche ein Reizthema ist

Schon im Zeitungsbericht vom Februar 1977 ist die Rede davon, dass der Narrenverein einen geeigneten Platz sucht, um den Oldtimer in Nonnenhorn auszustellen. Im Gespräch waren über die Jahre hinweg verschiedene Plätze, etwa das Foyer des Stedi. Doch im Zuge der Dorferneuerung wird ein eigener Ehrenplatz gebaut.

Julian Schwarz, Lukas Hartmann, Tobias „Ted“ Höpfel und Florian Hirlinger arbeiten gemeinsam am Motor. (Foto: Barbara Baur)

Eine gläserne Garage im Park vor dem Rathaus – belüftet, klimatisiert und mit Sonnenschutz. Kostenpunkt: 70.000 Euro. Dass die Gemeinde solch eine Summe aufwendet, wurde im Gemeinderat stark diskutiert. Und auch heute noch ist der Bau ein Reizthema für manche Nonnenhorner.

Aus Sicht der Aktiven des Narrenvereins und ihrer Unterstützer ist dieser Aufwand aber „absolut angemessen“, wie Julian Schwarz sagt. „Es ist ein Gemeinschaftsprojekt fürs Dorf.“