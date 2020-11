Missverständnis an der Kreuzung: Es kracht

Eine 54-jährige Autofahrerin hat am Samstag gegen 11.17 Uhr aus Nonnenhorn die Sonnenbichlstraße in Richtung Mauthausstraße befahren. Die 54-Jährige wollte laut Polizei in die Seehalde abbiegen. Eine 48-jährige Lindauerin fuhr mit ihrem Auto hinter der Nonnenhornerin her. Die 54-Jährige blieb an der Einmündung der Seehalde in die Sonnenbichlstraße zunächst stehen. Nach ihren Angaben befuhr zeitgleich ein anderer Wagen die Seehalde und wollte an der Einmündung in die Sonnenbichlstraße einbiegen. Ein Halten an der Einmündung wäre für die 54-Jährige nicht notwendig gewesen, da sie trotz des anderen Wagens gefahrlos in die Seehalde hätte abbiegen können. Die Lindauerin sah beim Herannahen an die Einmündung der Seehalde den Wagen der 54-Jährigen stehen. Sie dachte, die Frau habe am rechten Fahrbahnrand angehalten und wollte ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen. Aus diesem Grund wollte die Lindauerin an dem Auto der Nonnenhornerin vorbeifahren. Als die Lindauerin mit ihrem Wagen auf Höhe der 54-Jährigen war, bog die Nonnenhornerin nach links in die Seehalde ab.

Durch den Zusammenprall der beiden Wagen entstand ein Sachschaden von insgesamt 14 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Ob die Nonnenhornerin ihren Abbiegewillen durch Blinken anzeigte, ist nicht geklärt. Gegen die beiden Damen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.