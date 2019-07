Marionettentheater zeigt bekannte Kinderstücke

Cinderellas Sommertheater-Festival gastiert vom 1. bis 11. August in Nonnenhorn. Das Marionettentheater Stromboli und das Berliner Puppentheater führen täglich bekannte Kindergeschichten wie „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“, „Pippi Langstrumpf“ und viele andere auf. Das Theaterzelt steht auf dem Platz am Tennisplatz, Conrad-Forster-Straße 33. Vorstellungen sind täglich um 17 Uhrt sowie sonntags um 11 und 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene sieben Euro, für Kinder sechs Euro. Am Eröffnungstag, am Donnerstag, 1. August, kostet der Eintritt sechs Euro pro Person.