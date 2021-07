Marionettentheater gastiert in Lindau

In Kooperation mit dem Berliner Puppentheater, gastiert „Cinderellas & Strombolis Marionettentheater“ vom 4. bis 15. August in Nonnenhorn am Bodensee. Beliebte Kinderbuchklassiker, werden auf der Theaterbühne aufgeführt. Markante Figuren und handgemalte Kulissen runden dieses Live-Erlebnis ab, dass für Kinder ab zwei Jahren geeignet ist.

Das Zelt steht auf der Wiese am Tennisclub Nonnenhorn, Conrad-Forster-Strasse 33. Der Eintritt kostet acht Euro. Eine Aufführung dauert etwa 50 Minuten. Eine Reservierung unter Telefon 0176 / 21982097 oder E-Mail an marionettentheater-stromboli@web.de wird empfohlen.

Die Hygienevorschriften bezüglich Covid-19 werden eingehalten. Daher muss im Einlassbereich eine Mundschutzmaske getragen werden. Auf den Plätzen darf die Maske abgenommen werden, da Abstandsregeln eingehalten werden. Ein Test ist nicht notwendig. Das Zelt wird durchgehend belüftet.

Gezeigt wird: Mittwoch, 4. August, um 17 Uhr und Sonntag, 8. August, 11 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“, Donnerstag, 5. August, 17 Uhr „Pettersson und Findus“, Freitag, 6. August, 17 Uhr und Donnerstag, 12. August, 17 Uhr „Der kleine Rabe Socke, Samstag, 7. August, 11 Uhr „Pippi in Taka-Tuka-Land“, Mittwoch, 11. August, 17 Uhr „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“, Freitag, 13. August, 17 Uhr „Die Biene Maja“ sowie Samstag, 14. und Sonntag, 15. August, 11 Uhr „Familie Wutz“.