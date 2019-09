Mögliche Gefährdung: Der Mammutbaum in Nonnenhorn soll weg

Der große Mammutbaum vor der Kapelle soll weg. So zumindest hätte es das Nonnenhorner Rathaus gerne. Denn nachdem in der Vergangenheit schon öfter größere Äste herabgefallen sind, will die Verwaltung nicht das Risiko eingehen, dass in Zukunft auch noch Menschen zu Schaden kommen.

„Laut Baumpfleger ist der Baum gesund“, sagt der Nonnenhorner Bauamtsleiter Christian Scheck. Eine Nachricht, bei der eigentlich Freude aufkommen könnte. Nicht umsonst steht der Mammutbaum auf dem Kapellenplatz zusammen mit der St. Jakobuskapelle, dem Brunnen, dem Gedenkstein und den umliegenden Gebäuden unter Ensembleschutz. Und immerhin ist der in Kalifornien beheimatete und 1880 an dieser Stelle gepflanzte und seither bestens gediehene Riesenbaum beinahe stolze 140 Jahre alt. Und trotzdem bereitet er der Gemeindeverwaltung jede Menge Sorgen. Am liebsten sehe sie ihn gefällt.

Denn, so erklärt der Bauamtsleiter weiter, es seien in der Vergangenheit bereits mehrfach größere Äste heruntergefallen. Einmal sei ein Auto beschädigt worden und einen Stromschaden habe es auch schon gegeben. Mehr noch als diese Sachbeschädigungen fürchtet die Gemeinde allerdings, dass einmal ein Mensch von einem herabfallenden Ast getroffen werden könnte. Schließlich führt der Schulweg vieler Kinder über den Kapellenplatz. Zudem ist dieser idyllische Ort auch Ziel zahlreicher Spaziergänger. Ganz abgesehen davon, dass ein beliebtes Restaurant unmittelbarer Nachbar ist. „Es wäre uns arg, wenn da was passiert“, fasst Christian Scheck noch einmal die menschliche Sorge in Worte und geht damit über die gemeindliche Sicherungspflicht hinaus.

Die Sorge ist nämlich nicht ganz unbegründet. Wie bereits berichtet will Nonnenhorn im Frühjahr des kommenden Jahres die Dorfsanierung fortsetzen und im Zuge derer die Conrad-Forster-Straße samt dem Kapellenplatz verschönern. Das bedeutet auch, dass um den Baum herum Straße und Platz aufgegraben werden. Der Baum selbst wäre, so erklärte Christian Scheck, zwar in die Umsetzung miteinbezogen, aber dennoch gefährdet. Ein Baumpfleger würde zwar jede Maßnahme um den Flachwurzler herum begleiten und jeden eventuellen Schaden sofort behandeln.

Trotzdem sei dies keine Garantie dafür, dass der Baum die Maßnahmen tatsächlich unbeschadet überstehen werde. Auch nicht dafür, dass er nicht in den nächsten fünf Jahren an den Spätschäden eingehen würde. In der Zwischenzeit müsse die Gemeinde ständig mit der Gefahr leben, dass etwas passieren könnte, weil der Baum eben doch etwas abbekommen habe.

Der Baum ist in Privatbesitz

Deshalb hat die Gemeindeverwaltung beim Landratsamt Lindau bereits vor geraumer Zeit die Fällung des Mammutbaumes, der allerdings in Privat- und nicht in gemeindlichen Besitz ist, beantragt. Bisher ist jedoch noch keine Entscheidung gefallen. Stattdessen hat es, wie der Bauamtsleiter berichtet, mehrere Besprechungen vor Ort gegeben. Zudem habe der Baumpfleger den Baum zurück geschnitten. „Trotzdem sind danach noch Äste runtergekommen.“

Und deshalb hofft die Verwaltung auf eine baldige Entscheidung, oder, mit den Worten des Bauamtsleiters ausgedrückt, darauf, dass diese Entscheidung zu Ungunsten des Baumes „lieber gestern als morgen“ kommt. Vor allem aber vor dem Baubeginn im Frühjahr. Denn die Sorge um den Baum lässt zugleich auch die Baukosten für die Gemeinde höher ausfallen. Und das, obwohl der Ausgang ungewiss ist.