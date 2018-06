Liederkranz Nonnenhorn lädt zum Jahreskonzert

Der Liederkranz Nonnenhorn lädt zu seinem Jahreskonzert ein. Das Kirchenkonzert unter der Leitung von Stefan Marinov wird aufgeführt am Samstag, 9. Mai, um 19 Uhr in der Kirche St. Johannes der Täufer, Bodolz-Ebnet, sowie am Sonntag, 10. Mai, um 19 Uhr in der Kirche St. Christophorus, Nonnenhorn. Der Liederkranz gestaltet das Konzert zusammen mit den Chören „inTakt“ und „Da Capo“, an der Orgel spielt Georg Grass. Der Eintritt ist frei. Der Schwerpunkt liegt auf der Messe Misericordias Domini E-Dur Op.192 von Josef Rheinberger. Weiter sind ein Orgelsolo von F. Mendelssohn-Bartholdy zu hören sowie ein Programm von kirchlichen Liedern und Gospels.