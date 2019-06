Leben für die Kunst: Lui Schaugg wird 80 Jahre alt

Der Künstler Lui Schaugg wird 80 Jahre alt. Zu seinem runden Geburtstag erscheint das Buch „Lui Schaugg, Perspektiven“, mit dem seine Kinder das Leben und Werk des Nonnenhorner Malers würdigen.

Lui Schaugg wurde am 27. Juni 1939 in Kressbronn geboren. Die Begeisterung für die Malerei hatte er von seinem Vater. Als kleines Kind begleitete er den Schuhmachermeister auf Ausflüge in die Natur und beobachtete, wie dieser malte. Nach dem Tod des Vaters wurde Otto Lauber, der Lui Schaugg an der Lehreroberschule in Saulgau unterrichte, Vaterersatz, Inspirator und Förderer. Während dieser Zeit war Schaugg oft in der Galerie „Die Fähre“. Dort besuchte er nicht nur Ausstellungen, er kam auch schon früh mit großen Kunstwerken von Picasso, Rouault, Grieshaber und den Caspars, aber auch mit verschiedenen Künstlern in Kontakt. Nach dem Abschluss des Pädagogischen Instituts ging Schaugg an die Akademie der Bildenden Künste nach Stuttgart. 1962 heiratete er Marlis Mayer und trat in den Schuldienst ein. 1972 zog er schließlich mit seiner Familie zurück nach Nonnenhorn. Bis zu seiner Pensionierung 2002 war er am Montfort-Gymnasium in Tettnang als Kunsterzieher und Mathematiklehrer tätig.

Erste Ausstellung 1982in der Galerie Holbein

Doch Lui Schaugg war immer auch Künstler. Das Lindauer Galeristenehepaar Annette und Hans Pfaff, mit dem Schaugg bereits seit 1974 befreundet ist, verfolgte seine künstlerische Laufbahn von Anfang an. In ihrer Galerie Holbein hatte Schaugg 1982 seine erste Einzelausstellung, sie zeigte fortan regelmäßig seine Arbeiten. Die waren darüber hinaus in vielfachen Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in verschiedenen Galerien zu sehen.

Am Anfang stand bei Schaugg die Figur im Mittelpunkt seines Schaffens. Nach diversen Reisen in die Bretagne, nach Ligurien oder in die Schweizer Berge entstanden in den 80er Jahren Landschaften, die er großzügig und mit starken Farben gestaltete. In dieser Zeit widmete sich Schaugg auch vermehrt der eigenen Heimat. Bei der Umsetzung eines gesehenen Landschaftseindrucks kam er immer mehr zur Abstraktion. Lui Schaugg will dem Betrachter keine fertigen Bilder zeigen, sondern den Entstehungsprozess sichtbar werden lassen. Und er will keine fertigen Deutungen liefern, sondern lediglich Anregungen.

Lui Schaugg hat sich für Aufbau und Erhalt der Tettnanger Galerie im Torschloss und sich als Mitglied in der Jury des BBK Schwaben-Süd auch für junge Künstler eingesetzt. Auch bei der Gesellschaft der Kunstfreunde Lindau ist er engagiert. Das an die 400 Jahre alte, von ihm und seiner Familie in Stand gesetzte Bauernhaus in Nonnenhorn, war immer ein Ort der Kommunikation.

Um das Künstlerleben von Lui Schaugg zu würdigen, haben seine Kinder zu seinem 80. Geburtstag einen Katalog mit dem Titel „Lui Schaugg, Perspektiven“ veröffentlicht. Herbert Aselmann, Alexandra Schaugg-Binzler, Christoph Schaugg und Oliver Schaugg sammelten Beiträge und Betrachtungen von Menschen, die lange mit Lui Schaugg befreundet sind. Aber auch Texte von Menschen, die sein künstlerisches Schaffen aus der Ferne begleitet haben, sind in dem Buch zu finden.

Da sie das Schaffen ihres Vaters „live mitbekommen haben“, war den Kindern das Buch eine Herzensangelegenheit. „Wir möchten ihm mit diesem Katalog zeigen, dass wir sein Leben als Künstler wertschätzen und jeder von uns auf seine Weise davon berührt wurde“, schreiben sie im Vorwort. Sein bildnerisches Schaffen festzuhalten, war ihnen ein besonderes Anliegen. Wie vielfältig das ist, zeigen die zahlreichen Werke Schauggs, die dort abgebildet sind.