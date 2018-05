Kostenloses WLAN für Nonnenhorn

Seit vergangener Woche hat die Gemeinde Nonnenhorn drei kostenlose W-Lan-Hotspots. Dort kann jeder mit seinem Handy oder Laptop ins Internet. Es gibt einen Hotspot am Strandbad, einen am Stedi, wo sich die Tourist-Information befindet, und einen am Bahnhof.

„Da gehen wir mit dem Standard, dass jeder heutzutage ein Smartphone hat und damit nach Informationen sucht“, sagt Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß. Da Nonnenhorn außerdem ein Touristenort sei, sei das kostenlose Internet ein wichtiger Service für die Gäste.

Die Hotspots sind eine Initiative des Freistaats Bayern, der mit seinem eigenen W-Lan-Netz namens Bayern W-Lan Hochschulen, Behörden, Tourismusziele und Kommunen aufrüsten möchte. Bis 2020 will das Land 20 000 kostenfreie Hotspots einrichten. Nonnenhorn hat dabei als Kommune Anspruch auf zwei Hotspots, als Tourismusziel zusätzlich auf einen weiteren.

Die Elektrikerarbeiten und die Technik zur Einrichtung der Hotspots in Nonnenhorn, die jeweils rund 2000 Euro kosten, hat damit der Freistaat Bayern übernommen. Für die ab jetzt laufenden Kosten der drei Hotspots kommt die Gemeinde auf. Bürgermeister Krauß schätzt, dass diese Kosten für alle drei Hotspots bei rund 2000 Euro im Jahr liegen werden.

Nutzen kann man das W-Lan, indem man an einem der drei Hotspots sein W-Lan am Smartphone einschaltet, das Netzwerk „Bayern W-Lan“ auswählt und dann im Browser auf „Zustimmen“ klickt. „Die Seiten sind natürlich gesichert“, sagt Bürgermeister Rainer Krauß, „man muss auch keine Mailadresse oder ähnliches hinterlegen, sodass das Surfverhalten der Nutzer nicht nachvollzogen werden kann.“