Klein aber fein: Nonnenhorner erfreuen sich ihres Weihnachtsmärktles

Klein, aber fein ist das Nonnenhorner Weihnachtsmärktle seit eh und je. Weil in diesem Jahr wegen der Dorferneuerung das beliebte Märktle nicht auf dem Kapellenplatz stattfinden konnte, war es allerdings noch ein bisschen kleiner als sonst. Neu war heuer aber auch, dass die Bürgermeisterlebkuchen innerhalb der absoluten Rekordzeit von genau 20 Minuten restlos ausverkauft waren. Ansonsten war alles aber beim Alten und die Nonnenhorner taten sich und anderen jede Menge Gutes.

„Unser Weihnachtsmärktle ist klein und fein, deshalb heißt es ja Märktle, es herrscht eine nette Atmosphäre, es ist familiär und man trifft ganz viele Nonnenhorner.“ Barbara Schäfer kommt aus dem Schwärmen gar nicht heraus. „Oben ist es zwar idyllischer, aber hier ist es auch schön“, findet sie und meint mit „oben“ den Kapellenplatz, wo normalerweise immer das Nonnenhorner Weihnachtsmärktle stattfindet. Doch weil der ganze Platz samt Straße in diesem Jahr eine Baustelle ist, findet das Märktle heuer zwischen dem Stedi und dem Museum statt. Aber eigentlich kommt es sowieso nicht darauf an, wo das Weihnachtsmärktle stattfindet, sondern dass es überhaupt stattfindet. „Als Nonnenhorner ist es Pflicht hierherzukommen“, sagt sie. Dabei setzt mit ihren Händen das Wort „Pflicht“ in Anführungszeichen und erklärt, dass sie selbstverständlich jedes Jahr hierher komme, und zwar mit der ganzen Familie. Kaum ist das Stichwort gefallen, meldet sich die Familie schon zu Wort. „Wir sind extra 450 Kilometer gefahren nur um den Nonnenhorner Weihnachtsmarkt zu besuchen“, sagen Dany Hiller und Christa Schäfer lachend und erklären, dass sie die Familie sind und aus Miltenberg stammen und dass der dortige Weihnachtsmarkt längst nicht so schön ist wie das Märktle. Und auch nicht so familiär.

Und tatsächlich: Der langgezogene Platz zwischen Stedi und Museum ist zwar um einiges kleiner und enger als der kompakte Platz an der Kapelle, trotzdem finden wie gehabt alle Nonnenhorner Vereine in den rings-um aufgestellten Buden Raum, um ihre allesamt selbstgemachten Sachen zu verkaufen. Auch hier sind Lichterketten gezogen und tauchen das Märktle in ein heimeliges Licht. An und zwischen den hohen Tischen stehen die Nonnenhorner und haben’s nett miteinander. Der Nikolaus geht mit seinem Krampus durch die Menge und beschenkt die Kinder. Auf der Treppe vor dem Hintereingang des Stedis, stehen ein paar Musiker der Jugendkapelle und lassen Weihnachtslieder von oben herunter auf die Menge rieseln. Hier unten steht auch Bürgermeister Rainer Krauß zusammen mit Freunden und Bekannten und ist an diesem ersten Märktleabend quasi arbeitslos. Denn, „um fünf haben wir angefangen und um zwanzig nach fünf waren alle weg. Das hatten wir noch nie“, erklärt er gut gelaunt und spricht vom Verkauf der heißbegehrten Bürgermeisterlebkuchen, die so heißen, weil hier der Bürgermeister selbst Hand anlegt und fleißig mitbackt. In diesem Jahr waren es 250 Stück und wie jedes Jahr fließt der Erlös in den sozialen Topf „Nonnenhorner für Nonnenhorner“. Dort hinein geht normalerweise auch der Erlös der nicht weniger beliebten Christbaumversteigerung, die ebenfalls der Bürgermeister macht. Doch in diesem Jahr soll das eingenommene Geld den „Helfern vor Ort“ zugute kommen und die versteigern den Christbaum selbst. Daher hat der Bürgermeister Zeit für anderes.

Alle Hände voll zu tun haben dagegen die vielen Ehrenamtlichen in den Buden. Denn ganz davon abgesehen, dass sich Schlangen vor den Essens- und Getränkeständen gebildet haben, wo Bratwürste, Glühwein, Seelen, Glühmost, Waffeln und Co. boomen, gibt es auch allerlei Weihnachtliches. Sowohl die Grundschule als auch der Katholische Frauenbund haben fleißig gebastelt, gebacken, eingekocht, gestrickt, gebunden, gefilzt und genäht und die Damen vom Tierheimverein stehen ebenfalls hinter einem prächtig gefüllten Tresen. Dagegen ist der große Kübel des Musikvereins, dessen kläglichen Inhalt Sylvia Gierer und Jürgen Natterer den Besuchern anpreisen, ganz schön leer. „Wir hatten 600 Lose und jetzt sind’s nur noch 20. Aber es sind noch Gewinne da“, sagen sie auffordernd an die Familie Schäfer gerichtet. Christian Schäfer greift beherzt in die Lostrommel und zieht tatsächlich einen Gewinn. Freudig kämpft er sich durch die Menschenmassen, die mittlerweile das Märktle bevölkern, zur Bude des Musikvereins. Wie der Kübel ist auch diese Bude schon ziemlich leergefegt. Aber der Hauptpreis, eine Küchenmaschine, steht noch auf dem Tresen. „Die hat schon jemand gewonnen“, nimmt Nora Nickel dem Nonnenhorner die Hoffnung und reicht ihm seinen wirklichen Gewinn. Es ist ein rotes T-Shirt. „Größe S, das passt mir leider nicht“, stellt Christian Schäfer fest und nimmt es mit Humor: „Vielleicht ist es eine Anspielung darauf, dass ich zu Weihnachten nicht so viel essen soll.“