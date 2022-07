Kinderfest in Nonnenhorn: „Bei uns ist jeder willkommen“

Die Nonnenhorner Feste sind einmalig – daran hat das Feierverbot der vergangenen beiden Jahre nichts geändert. Im Gegenteil. Nach der gebotenen Abstinenz hat der Narrenverein wieder richtig durchgestartet und den Nonnenhorner Kindern und ihren Gästen ein Fest beschert, an das sie sich sicher noch lange gern erinnern. Denn schließlich wurden sie entführt in die großartige Spielewelt der schottischen Highlands.

Es ist heiß an diesem Tag, doch ein solcher Anblick ist für Nonnenhorn dann doch recht ungewohnt: Der Bürgermeister trägt Rock. Doch Rainer Krauß hat nicht etwa seinen Kleidungsstil geändert, sondern sich nur passend angezogen.

Kuschelschafe können beim Schafweitwurf sogar fliegen. (Foto: Isabel de Placido)

Passend für die „Highland Games“ nämlich und damit für jenes Motto, das sich der Narrenverein Nonnenhorn für das erste Kinderfest nach Corona ausgesucht hat, um Kinder ins Staunen zu versetzen. Genauso wie schottische Dudelsack-Band „Count Zeppelin“ aus Friedrichshafen – die dem Nonnenhorner Musikverein fast schon Konkurrenz macht.

Spiele in schottischer Tradition

„Wir wollten das Ganze in einem schönen Rahmen rüberbringen“, sagt Tobias Hirlinger. Als Vorsitzender des Narrenvereins ist er der diesjährige Ausrichter des Nonnenhorner Kinderfestes. Die Spiele als zentrales Element des Kinderfestes seien diesmal ganz in der schottischen Tradition gehalten.

Es ist gar nicht so leicht, aber dafür macht es umso mehr Spaß, die schwarzen und weißen Schafe in den Stall zu bugsieren. (Foto: Isabel de Placido)

Und tatsächlich. An den zehn Stationen geht es ganz schön schottisch zu. Die Kinder, die in Nonnenhorn in den Kindergarten oder in die Schule gehen, aber auch die Kinder, die in dem Urlaubsort ihre Ferien verbringen, haben sich in Gruppen aufgeteilt. „Bei uns ist jeder willkommen“, erklärt Hirlinger den Unterschied zu anderen Kinderfesten.

Insgesamt seien es gut 120 Kinder, die heuer beim Kinderfest dabei seien und damit „deutlich“ mehr, als die letzten Jahre vor der Pandemie, schätzt Hirlinger. Er vermutet, dass das daran liegt, dass „die Leute wieder raus wollen und miteinander Feste feiern wollen“.

Kuschelschafe fliegen durch die Luft

Besonders hoch her geht es beim „Schafe werfen“ auf der Wiese neben dem Schwimmbad. Bei dem Wettbewerb gilt es, weiße Plüschschafe mit schwarzen Köpfen so weit wie möglich zu schmeißen. Je kleiner die Kinder sind, umso zaghafter gehen sie mit den Kuschelschafen um. Bis zwei Väter ihnen zeigen, wie es geht. Das bringt Stimmung, Applaus und Gelächter.

Nebenan versuchen sich zwei konkurrierende Kindergruppen darin, schwarze und weiße „Schafe“ zu trennen. Dabei ist es gar nicht so einfach, die Luftballons farblich getrennt mit dem Besen in die „Ställe“ zu bugsieren. Und als die Kinder es geschafft haben, geht es gleich an die nächste Aufgabe: Sie sollen einen Baumstamm durch den Hindernisparcours tragen.

Passend zum Motto gab es beim Nonnenhorner Kinderfest Dudelsackmusik. (Foto: Isabel de Placido)

Das Wasserbombenspiel war bei vielen Kindern der Hit. Kein Wunder bei der Hitze. (Foto: Isabel de Placido)

Derweil wird auf der anderen Seite der Festwiese unter den hohen schattenspenden Bäumen in groben Jutesäcken um die Wette gehüpft, es werden Wasserbomben und Hufeisen geworfen. Einen Riesenspaß haben die drei Freundinnen Noemi, Sofia und Linda. Es ist ihr erstes Kinderfest, aber sie sind auch alle eh erst sieben Jahre alt. Ihnen gefällt das Fest, bei dem sie im Mittelpunkt stehen, „sehr gut“.

Noch haben sie nicht alle Spiele durch, aber bisher war das Wasserbombenspiel für alle drei der Hit. Das war es auch Niklas, Ida, Marlene und Emma, die obendrein noch das ganze Fest „sehr cool“ finden. Und die achtjährige Mackenzy ergänzt: „Es macht Spaß, mit Freunden hier zu sein und zu spielen.“

Eltern genießen die Idylle am See

Doch nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen finden das Kinderfest toll. Zu etwas Besonderem wird es dadurch, so findet Steffi Lofner, die ihren Sohn Johannes begleitet, dass es jedes Jahr neue Spiele unter einem jeweils anderem Motto gebe. Und außerdem: „Hier am Landungssteg unter den Bäumen ist es besonders schön.“

Die idyllische Atmosphäre hat es auch einer Familie aus Nürtingen angetan, die in Nonnenhorn Urlaub macht. Wie viele andere Besucher sitzen auch sie unter den schattigen Bäumen an einem der mit Blumen dekorierten Biertische.

Mal vor, mal zurück. Beim Tauziehen entscheidet der letzte Zug. (Foto: Isabel de Placido)

Die Auswahl an kulinarischen Genüssen ist groß und reicht von Pommes und Würstchen bis hin zu einem vielfältigen Kuchenbuffet. „Das Holztragen“ hat der kleinen Jyna von allen Spielen am besten gefallen.

Auch wenn das Holz ganz schön schwer gewesen sei, wie das Mädchen verrät. Doch mit Hilfe ihrer Freundin Greta hat sie es durch den Parcours geschafft. Und nicht nur das. Weil ihre Freundin den Nonnenhorner Kindergarten besucht, durfte Jyna sich der Kindergartengruppe anschließen, statt mit den anderen Gästekindern mitzugehen. Und das fand die Vierjährige ganz besonders schön. Aber was hatte Tobias Hirlinger versichert? „Bei uns ist jeder willkommen.“