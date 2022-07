Kimbal Bottke gibt Benefizkonzert in St. Christopherus

Der gebürtige Allgäuer Kimbal Bottke gibt am Sonntag, 24. Juli, ein Konzert in der St.-Christopherus-Kirche in Nonnenhorn. Beginn ist um 20 Uhr. Haydns Galanterie, Wagners feierliche Kraft, Beethovens Ambivalenz und Chopins unter Blumen eingesenkte Kanonen füllen das Programm des Klavierabends, wie der Veranstalter schreibt.

Kimbal Bottke, der 2019 sein Abitur am VHG Lindau absolvierte, spielt Joseph Haydns Klavierkonzert No. 11, Frederic Chopins Scherzo No. 2 und weitere Werke. Seit vier Semestern studiert er bei Professor Gereon Kleiner am Mozarteum in Salzburg Klavier im Hauptfach. Aus Richard Wagners Oper Parsifal bringt der 22 Jährige den „Feierlichen Marsch zum Heiligen Gral“ zum Vortrag. “Es ist beinahe unmöglich Wagners bebender Symphonik mit einem Flügel gerecht zu werden - aber ich will es versuchen.“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Auch Ludwig van Beethovens Klaviersonate Op. 90, die Beethoven nach langjähriger Pause von dieser Kompositionsform komponierte, spielt der junge Pianist. „Es ist wohl Beethovens intimstes Stück. Nach zahlreichen Auftragswerken wie der ,Schlacht bei Vittoria’ und ähnlicher Populärmusik die uns zurecht heute unbekannt ist, fand er mit dieser Sonate wieder zu seiner künstlerischen Identität. Der von Kargheit und Eskalation geprägte erste Satz steht im starken Kontrast zum anschließenden Rondo: ein nicht enden wollendes Liebeslied. Die Sonate läutet die späten Werke Beethovens ein und lässt tief in die Gefühlswelt eines Genies blicken.”, so Bottke.

Das Finale des Konzerts bildet Chopins Scherzo No. 2 in b-moll. „Dieses Stück kommt am besten ohne Kommentar aus. Wie Robert Schumann trefflich formulierte: Chopins Werke sind unter Blumen eingesenkte Kanonen.“

Der Erlös des Benefizkonzertes kommt der Renovierung der Nonnenhorner Kirche zugute.