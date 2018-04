Der Tennisclub in Nonnenhorn lädt am Sonntag, 29. April, von 10 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Tennisschule Ales Reter bietet für Kinder einen Tennisparcours an und für Erwachsene erste Tennisübungen und Techniken zum Kennenlernen. Des Weiteren ist ein Turnier geplant.

Es sind alle, die an Tennis interessiert sind, Zugezogene, die noch auf der Suche nach dem passenden Verein und der passenden Mannschaft sind, oder einfach nur Hobbyspieler, die Spaß am Tennissport und an der Gemeinschaft haben, eingeladen.

Im Anschluss daran findet das Jedermann-Turnier auf der Clubanlage statt, dabei können sowohl Hobbyspieler, als auch Mannschaftsspieler den Einstieg in die Freiluftsaison auf bestens präparierten Sandplätzen wagen. Neuzugänge zahlen im ersten Jahr nur den halben Mitgliedsbeitrag.

Bei schlechtem Wetter findet das Schnuppertennis des TC Nonnenhorn in der Tennishalle in Lindau statt.