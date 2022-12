Jahresrückblick: Viele kleine Schritte bringen Nonnenhorn nach vorn

„Der Nonnenhorner Weg, das Dorf weiterzubringen, ist zusammenzuschaffen“, sagte Bürgermeister Rainer Krauß am Ende der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2022 und brachte damit das Nonnenhorner Erfolgsrezept auf den Punkt. „Zusammengeschafft“ haben die Nonnenhorner auf jeden Fall. Denn auch wenn sich im zurückliegenden Jahr nichts Riesengroßes getan haben mag, so waren es doch viele kleine Dinge, die das Winzerdorf wieder ein Stück weiter gebracht haben.

„Das bedeutsamste für Nonnenhorn war in diesem Jahr, dass wir den Bebauungsplan Längenberg unter Dach und Fach gebracht haben und er jetzt rechtskräftig ist“, ist sich Bürgermeister Rainer Krauß sicher. Denn hinter der Ausweisung dieses neuen Gewerbegebietes steht der Wunsch, den Nonnenhorner Betrieben und Firmen Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten, den Standort Nonnenhorn für die Betriebe zu stärken und gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern.

Gewerbegebiet liegt im Außenbereich

Deshalb hat noch der alte Gemeinderat vor mehr als drei Jahren nach intensiver Vorarbeit damit begonnen, den Längenberg als neues Gewerbegebiet zu überplanen. „Längenberg“ ist der Name für jenes Dreieck, das die LI 16 und die LI 6, die in diesem Bereich Mauthausstraße heißt, bilden. Während zuerst der Flächennutzungsplan geändert werden musste, musste die Gemeinde im zweiten Schritt den Bebauungsplan aufstellen. Beides langwierige und nicht so einfache Verfahren, denn das neue Gewerbegebiet liegt im Außenbereich. Kein Wunder also, dass sich Nonnenhorn darüber freuen kann, dass das Gewerbegebiet jetzt unter Dach und Fach ist.

Die Glasgarage für den Narrenbenz steht schon so gut wie fertig im kleinen Park vor dem Nonnenhorner Rathaus. (Foto: Isabel de Placido)

So gut wie fertig ist zudem die Glasgarage für den Narrenbenz. Die hatte den Gemeinderat ebenfalls schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Sollte doch der riesige Ausstellungskasten Teil der Dorferneuerung werden und im neu gestalteten Park gegenüber dem Rathaus einen exponierten Standort bekommen. Polarisiert hatten auch die Kosten für das gläserne Museum, die, belüftet, klimatisiert und mit einem Sonnenschutz versehen, auf rund 70.000 Euro kommen. Doch mit der neuen Glasgarage vor dem Rathaus dürfte die Suche nach einem würdigen Parkplatz für den 111-jährigen Oldtimer, der ein Stück Nonnenhorner Geschichte ist, nun ein Ende gefunden haben.

Was sich am Bahnhof alles verändert hat

Vollkommen fertig geworden ist in diesem Jahr auch der neue Bahnsteig. Die Bahn hatte nach jahrelangem Ringen 2021 den mittleren Bahnsteig abgerissen und zwei moderne Bahnsteige für einen komfortablen Ein- und Ausstieg gebaut. Die Restarbeiten waren dann dieses Frühjahr beendet. Mittlerweile hat die Gemeinde zudem auch ein Nebengebäude des Bahnhofs, das ehemalige Waschhaus, verpachtet. Abgesehen davon, dass der Pächter das Gebäude schön restauriert hat, hat er dort auch einen Fahrradverleih eingerichtet. Das sei, so betont der Bürgermeister, wichtig für einen Touristenort wie Nonnenhorn.

Außerdem gibt es jetzt überdachte Fahrradparkplätze. Um ein Park-and-Ride-Angebot zu etablieren, hat Nonnenhorn 36 solcher Parkplätze beim Bahnhof gebaut und dafür rund 55.000 Euro ausgeben. Doch diese Summe muss die Gemeinde nicht komplett bezahlen. Rechtzeitig zu Weihnachten kam der Bescheid: 38.000 Euro laufen über ein Förderprogramm der Bahn.

Wichtig für Nonnenhorn ist auch das Stedi. Nachdem im vergangenen Jahr die Tourist-Information aufgehübscht worden war, ging es in diesem Jahr mit der Außensanierung des ortsbildprägenden Gebäudes weiter. Ein neuer Anstrich und eine Betonsanierung für insgesamt rund 60.000 Euro sorgen dafür, dass das Gebäude, das neben der Tourist-Information auch noch eine Pizzeria sowie die Sport- und Veranstaltungshalle beherbergt, nun wieder tipptopp aussieht.

Was sich beim Strandbad tut

Ein Thema, das den Nonnenhorner Gemeinderat in diesem Jahr besonders intensiv beschäftigt hat und auch noch länger beschäftigen wird, ist das Strandbad. Denn mittlerweile ist das Bad mit beheizten Schwimmbecken in die Jahre gekommen, sodass immer wieder alle möglichen Reparaturen anfallen. Die sind teilweise ziemlich kostspielig. Deshalb überlegt der Nonnenhorner Gemeinderat seit einigen Jahren, ob es nicht sinnvoller wäre, die beliebte Freizeitstätte von Grund auf zu sanieren, statt Stückelesarbeit zu betreiben.

Mittlerweile ist jedoch die Überlegung dazugekommen etwas ganz Neues zu machen. Ob überhaupt und wenn ja, was, damit hat sich der Gemeinderat heuer allein schon während zweier Klausurtagungen befasst. Hinzu kamen Exkursionen mit Besichtigungen anderer Bäder sowie Gespräche mit Planern und Fachleuten. Alles jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Wir müssen erst mal wissen, was wir machen wollen und was es kostet, dann gehen wir an die Öffentlichkeit“, verspricht Rainer Krauß für das kommende Jahr.

Einen Aufreger gab es in dem Dorf, in dem eigentlich immer alles recht harmonisch zu geht, aber auch: Die neue Bemalung des Strandbads mit pinken Flamingos kam nicht bei allen gut an.