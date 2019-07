In Nonnenhorn sind Geschick und Kreativität gefragt

Kurz vor Sommerferienbeginn haben die Nonnenhorner wieder ihr traditionelles Kinderfest gefeiert. In diesem Jahr haben die größeren Turnmädchen des Sportvereins dafür gesorgt, dass den Besuchern nicht langweilig wurde. Der Sportverein und der Narrenverein wechseln sich mit der Ausrichtung des Kinderfestes immer ab.

Wettermäßig war das eine Punktlandung, denn bis kurz vor Start der Kinderspiele gab es nochmal richtigen Starkregen. Da blieb den Turnerinnen nichts anderes übrig, als die Utensilien für ihren Auftritt schnell zu sichern und zu hoffen, dass das Gras in den Seeanlagen nicht zu sehr durchnässt wird. Denn für sie war ihr eigener Auftritt der eigentliche Höhepunkt. Dabei hatten sie im Vorfeld schon viel organisiert.

Martina Picco, ihre Trainerin, erzählte stolz, wie eigenständig die Mädchen die Kinderspiele vorbereitet hatten. Den größten Teil der Spiele hatten sie sich selbst ausgedacht, neben „Klassikern“ wie dem Werfen von Tennisbällen durch die olympische Ringe.

So war für einen abwechslungsreichen Parcours mit zehn Stationen für die Kindergartenkinder, die Schulkinder und natürlich auch die Gästekinder gesorgt. Dazu hatten die jungen Turnerinnen übergroße Füße gebastelt, auf deren Zehen Bälle geklebt wurden und mit denen die Kinder über einen Slalomkurs mit Hindernis laufen durften und möglichst alle Bälle zurückbringen sollten. Ein Stück Maschendraht bildete das Rondell, in das Holzstäbe gesteckt wurden, die ihrerseits eine Menge Tennisbälle davon abhielten, nach unten zu fallen. Hochkonzentriert versuchten die Kinder, möglichst viele dieser Hölzer herauszuziehen, ohne dass auch nur ein Ball fiel. Ein Rennen, bei dem sich die Kinder mittels einer Sprudel- und einer Bierkiste über die Rennstrecke bewegen durften, sorgte ebenfalls für Begeisterung, ebenso das Bälle durch die erwähnten Ringe schießen.

Wasser spielte auch eine Rolle bei diversen Spielen. So war die Aufgabe, in einem Kinderpool mittels Wasserspritzen Quietsche-Enten in selbstgebastelte Tore zu lenken, mit größeren Wasserspritzen wurde andernorts auf Dosen gespritzt. Und schließlich bestand eine Aufgabe darin, möglichst viel Wasser aus einem Becken rückwärts in den Becher des dahinterstehenden Kindes zu bugsieren, was für viel Heiterkeit sorgte, wenn der Wasserstrahl voll am Becher vorbei auf die Kleidung segelte. Derweil konnten sich die Erwachsenen schon mal mit Gedanken ans Mittagessen beschäftigen oder den Frühschoppen genießen, zu dem die Nonnenhorner Musiker aufspielten. Je länger die Spiele dauerten, umso mehr klarte sich der Himmel auf und die Sonne nahm ihre Sonntagsarbeit auf.

Derweil konnten die Turnerinnen kaum mehr erwarten, dass die Spiele, so lustig sie auch sein mochten, endlich fertig gespielt waren, denn sie wollten ja schließlich ihr Können zeigen. Aber den Kleinen wurde es einfach nicht langweilig, die Stimmung war optimal und das Wetter sowieso. Und Martina Picco war irgendwo mitten drin und freute sich mit dem Nachwuchs.