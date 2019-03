In Nonnenhorn gibt’s „Klassisch Fisch“

In drei gastronomischen Betrieben geht am Samstag, 23. März, „Klassisch Fisch“ über die Bühne. Serviert werden klassische Musik, gepaart mit kulinarischen Menüs.

Der Veranstalter, der Förderverein für Touristik in Nonnenhorn, legt sein Augenmerk laut Vorschau auf die „fröhliche Leichtigkeit der vielfältigen Musikrichtungen alter Meister, um mit ihnen raffiniert und genussvoll arrangierten Menüfolgen zu umrahmen“. So sollen Fisch und Meeresfrüchte mit Zutaten aus der Region das Hauptaugenmerk des Abends bilden. Den stilvollen Hintergrund zu den Gaumenfreuden liefern Musikensembles aus der Bodenseeregion.

Hotel „Haus am See“: Das Salonensemble Lindau, bestehend hauptsächlich aus Musiklehrern der Musikschule Lindau, gibt es seit dem Jahr 2000. Um Leiter Erwin Bucher hat sich ein Klavier- und Streichquintett formiert, das mit gediegenem Programm und vielfältigem Repertoire besticht, heißt es in der Vorschau. Demnach wollen die Musiker ihr Publikum im „Haus am See“ mit auf eine spannende und kurzweilige Reise von Wiener-Blut- und Operettenmelodien bis hin zu Filmmusik und Evergreens nehmen. Auf den Teller kommen im „Haus am See“ unter anderem eingelegtes Felchenfilet mit Kardamom und Apfel, Linsensuppe mit Räucheraal, Hechtwürfel und Leber sowie Wallerfilet mit Gerste.

Zur Kapelle: Die „Berkheimer Salonmusik“ ist im Restaurant Zur Kapelle zu hören. Chrstine Bertram, Dieter Uhlmann, Herbert Durach und Hans Brey präsentieren Wiener Kaffeehausmusik, Operettenmelodien, Evergreens, Tango und Tanzmelodien. Gekocht werden unter anderem Lachstatar, Kresseschaumsüppchen und Zanderfilet.

Im Hotel „Zum Torkel“: Friedrich Schweiger und Andreas Kopeinig bilden das Duo Helsinki. Die beiden Musiker aus Helsinki sind sowohl in der klassischen Musik als auch im Jazz zu Hause. Das Menü bietet unter anderem Sushi-Pralinen, Shiso-Kresse und Kaviar sowie Garnelen und Seeforelle.

Als Einstieg in die Veranstaltung bietet die Weinkellerei Josef Fürst ab 11 Uhr eine Fassweinprobe an. Im Anschluss, ab 14.30 Uhr, wird eine Führung in der Fischbrutanstalt in Nonnenhorn angeboten.