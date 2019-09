In der Ruine eines Bauernhauses überlebt

200 Menschen haben vergangene Woche in Nonnenhorn gegen die AfD demonstriert. In seinem Buch „Verfolgung, Flucht und Widerstand im Landkreis Lindau 1933-1945“ erinnert Karl Schweizer unter anderem an das Bauernehepaar Stoppel. Jungbauer Georg Stoppel leistete Widerstand gegen die NS-Demagogie – und landete dafür im Gefängnis. Doch die Geschichte ging zum Glück gut aus.

Jungbauer Georg Stoppel (1908-1973) aus Nonnenhorn hatte wegen seiner TBC-Erholungskur 1934 in Davos außerhalb der fanatisierten Geistesenge NS-Deutschlands freier denkende Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennengelernt. Zur gleichen Zeit war sein Vater in Nonnenhorn vielen Unannehmlichkeiten durch das NS-Regime ausgesetzt. Er war bereits ein drittes Mal zum Bürgermeister gewählt worden und weigerte sich beispielsweise weiterhin standhaft, der NSDAP beizutreten. Nun aber trat er gesundheitsbedingt von seinem Amt zurück und starb 1936 nach einer Magenoperation.

Georg Stoppel junior, wieder zurück am Bodensee, übernahm den elterlichen Bauernhof und heiratete 1937 seine langjährige Liebe Anni Breher (1915-2013), Tochter des Wirts der Nonnenhorner Bahnhofswirtschaft mit Dorfschlachthaus und Metzgerei, heute „Zum Torkel“. Wegen seiner überstandenen TBC war Landwirt Stoppel jun. inzwischen amtlich als „wehrunfähig“ eingestuft worden, musste deshalb auch nicht als Soldat in den Zweiten Weltkrieg, wurde im Dorf aber während des arbeitsreichen Alltags von den NS-Stützen argwöhnisch beobachtet.

Beim Kirschenernten verhaftet

Am 20. Juli 1944 scheiterte ein Attentat gegen Adolf Hitler. Am Tag danach wurden auch in Nonnenhorn verschiedene Menschen verhaftet, welche schon länger als regimekritisch bekannt waren. Unter ihnen war auch der inzwischen fünffache Familienvater Georg Stoppel, welcher im Bereich des heutigen Seesteig gerade Kirschen erntete. Er war von zwei Nonnenhornern, einem kaufmännischen Angestellten und einem Bahnbediensteten, denunziert worden, weil er am Stammtisch in der Bahnhofswirtschaft nach einem Schoppen Wein gesagt hatte, ein Bekannter von ihm sei verletzt von Stalingrad zurückgekehrt und habe ihn darüber informiert, dass die deutschen Medien über die dortige blutige Niederlage der Wehrmacht vom Januar 1943 nicht die Wahrheit berichten würden.

Zunächst wurde Georg Stoppel im Lindauer Amtsgerichtsgefängnis am Stiftsplatz inhaftiert, nach vier Wochen gefesselt durch die Stadt zum Bahnhof geführt und in U-Haft ins berüchtigte Münchner Gefängnis Stadelheim verlegt. Am 1. Dezember 1944 kam es im Münchner Justizpalast wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Prozess gegen ihn. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wurden ihm folgende weitere Ansichten vorgeworfen, wie beispielsweise „Die Russen wollten dem deutschen Volke in Wirklichkeit nichts, lediglich das heutige [NS]-System beseitigen … Der Beschuldigte hat sich noch weiter abträglich ausgelassen. So kritisierte er … die Einberufung der Bauern und die Behandlung der Juden...“.

„Den Kopf herunter!“

Stoppels Nachbarin Agathe Wezler, welche zusammen mit Anni Stoppel zum Prozess gefahren war, trat als Zeugin der Verteidigung auf. Sie fragte den Richter, was Georg Stoppel denn verbrochen habe und bat das Gericht, ihn freizusprechen, da er zu Hause auf dem Bauernhof dringend benötigt werde. Seine Frau mit den fünf Kindern, einer zugewiesenen sowjetischen Zwangsarbeiterin und einem polnischen Zwangsarbeiter könne die viele Arbeit nicht allein bewältigen. Daraufhin wurden beide Frauen vom Richter bedrohlich angeschrien: „Für Ihren Mann gilt nur das Wort des Führers, und wissen Sie, was das heißt, Frau Stoppel? Den Kopf herunter!“

Georg Stoppel wurde zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt und zurück nach Stadelheim gebracht. Bei einem Besuch alle vier Wochen erkannte Anni Stoppel ihren abgemagerten und kahl geschorenen Mann beinahe nicht mehr. Auch sickerte durch, dass er wegen der auf München vorrückenden US-Armee am 1. Mai 1945 von der SS im KZ Dachau eventuell hingerichtet werden solle.

Anni Stoppel lernte im Frühjahr 1945 in Nonnenhorn zufällig einen auf Lebensmittel-„Hamsterfahrt“ befindlichen Münchner Staatsanwalt kennen. Dieser versprach ihr nach einem längeren Gespräch, sich für eine Strafunterbrechung für ihren Mann einzusetzen. Tatsächlich durfte Georg Stoppel unter Meldepflicht Mitte April für zwei Wochen nach Nonnenhorn.

Der dortige Fahrdienstleiter im Bahnhof Josef Weh, Anni Stoppels Schwager, stand damals per bahninternem Morsesystem in Verbindung mit württembergischen Eisenbahnern. Täglich erfuhr er dadurch, wo sich im April 1945 gerade die französische Armee befand. Darüber informierte er unter anderem Anni Stoppel und schlug dieser vor, ihren Georg für die restlichen Tage des Krieges und des NS-Regimes zu verstecken und nicht zurück nach München zu lassen. Dies geschah auch im Kellerrest des abgerissenen früheren Bauernhauses. Der Eingang wurde mit Abbruchsteinen des früheren Hauses wieder verschlossen. Niemand außer ihr wusste davon. Nachts versorgte sie ihren Mann heimlich mit Lebensmitteln. Dem NS-Ortsgruppenleiter, der immer wieder zur Kontrolle kam, sagte sie auf Nachfrage: „Den Georg haben sie doch schon wieder abgeholt.“

Auch nachdem die französische Armee am 30. April 1945 Nonnenhorn befreit hatte, versteckte sich Georg Stoppel aus Unsicherheit weiter. Erst als der US-Armee in München aufgefallen war, dass der im Häftlingsbuch von Stadelheim aufgeführte Georg Stoppel aus Nonnenhorn fehlte, wandte sich diese per Brief an dessen Frau. Sie solle sich deshalb bei der entsprechenden US-Dienststelle melden. Außerdem sei für alle früheren politischen Gefangenen eine vorläufige Amnestie erlassen worden. Nachdem in der Nonnenhorner „Villa am See“ ein Dolmetscher gefunden worden war, traute sich Georg Stoppel Mitte Mai 1945 erstmals wieder aus dem alten Keller ans Tageslicht, war gerettet und frei. Später erhielt er pro erlittenem Hafttag acht Pfennige Entschädigung zugesprochen. Im Jahre 1950 wurde das Urteil gegen ihn rückwirkend wieder aufgehoben.