Einen besonderen Gottesdienst gibt’s am Sonntag, 3. April, um 11 Uhr. Im Familiengottesdienst in St. Christophorus, Nonnenhorn, öffnet die „Passionsblume“ ihre Blütenblätter. Das Team Familiengottesdienst und Pfarrerin Ulrike Lay freuen sich auf neugierige, große und kleine Kinder Gottes, die die Geheimnisse der Blume entdecken wollen, heißt es in der Einladung.