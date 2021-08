Hochzeitspaar wünschte sich statt Geschenken Spenden für das Hospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hermann Simmendinger und Barbara Biesenberger-Simmendinger aus Nonnenhorn haben am 1. Juli 2021 geheiratet. Beide Eheleute haben an diesem besonderen Tag auch noch Geburtstag gehabt. Von den Hochzeitsgästen hat sich das glückliche Paar anstatt Geschenken eine Spende für die Maja-Dornier-Hospizstiftung gewünscht. Das frisch vermählte Paar hat die Geldspenden persönlich im Hospiz übergeben. Maja Dornier bedankte sich für die Geldspenden in Höhe von insgesamt 2150 Euro.