Hamid aus Afghanistan lernt den Schäfflertanz

Fröhlich, aber nicht ausgelassen. So war die Stimmungslage am späten Freitagabend in der Kabine der Ravensburg Towerstars. Wenige Minuten zuvor hatten die Towerstars den Einzug ins Play-off-Finale der Deutschen Eishockey-Liga 2 geschafft.

„Ein, zwei Bier dürfen wir uns gönnen und uns kurz freuen“, sagte Kapitän Vincenz Mayer. „Dann bereiten wir uns auf Frankfurt vor.“

Ab Donnerstag geht es in der Finalserie, ebenfalls wieder im Modus „Best of Seven“, gegen die Löwen Frankfurt.