Grober Unfug: Unbekannte vertauschen Autokennzeichen

Die Urlauberin aus Tübingen staunte nicht schlecht, als sie am frühen Samstagmorgenzu ihrem in der Bahnhofsstraße in Nonnenhorn geparkten Auto kam: Statt ihres Tübinger Kennzeichens befand sich dort eines aus Nürnberg. Die hinzugerufene Polizei stellte danach fest, dass sich an mindestens vier Autos falsche Kennzeichen befanden. Unbekannte haben sich wohl einen groben Unfug geleistet und nachts gültige Autokennzeichen vertauscht.

Die Tübingerin stellte hatte beim Verstauen ihres Gepäcks gesehen, dass ihr hinteres Kennzeichen fehlte und stattdessen besagtes aus Nürnberg dort angebracht war. Zunächst dachte sie, am falschen Auto zu stehen, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten, die nach dem Anruf der Frau in Nonnenhorn eintrafen, fanden dann vier weitere Autos mit vertauschten Schildern, sie waren in der Bahnhofstraße, im Schneckenwinkel und im Klosterweg geparkt. Laut Polizei wurden die Schilder von Wagen aus Tübingen, Nürnberg, Passau sowie einem in Lindau zugelassenen Auto. Die Polizei geht davon aus, dass sich Scherzbolde in der Nacht zum Samstag diesen „zweifelhaften Spaß“ erlaubt haben. Für die Betroffenen hätte es Nachteile gehabt, wenn sie mit ihren Autos mit zwar gültigen, aber eben falschen Kennzeichen losgefahren wären. Die Polizei schließt auch nicht aus, dass noch weitere Wagen mit anderen Kennzeichen versehen worden sind. Autofahrer, die am Wochenende in Nonnenhorn geparkt haben, sollten vor Fahrtantritt in jedem Fall nachsehen, ob an ihrem Pkw noch die rechtmäßigen Schilder angebracht sind, rät die Polizei in ihrem Pressebericht. Weiter werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau, Tel. 08382/9100, zu melden.