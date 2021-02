Gemeinderat Nonnenhorn will dörflichen Charakter des Schneckenwinkels erhalten

Nonnenhorn will die Planungshoheit über das Aussehen des Schneckenwinkels haben. Deshalb hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Gebiet mit einem Bebauungsplan zu überplanen. Um dafür genügend Zeit zu haben und zu verhindern, dass in der Zwischenzeit etwas gebaut wird, das nicht zum dörflichen Charakter des Viertels passt, hat er zudem eine Veränderungssperre erlassen.

Anlass für die Beschlüsse, die der Nonnenhorner Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig gefällt hat, war eine Bauvoranfrage gewesen, deren Entscheidung das Gremium auf die vergangenen Sitzung vertagt hatte.

Zur Erinnerung: Ein Bauwerber hatte bei der Gemeinde angefragt, ob er ein bestehendes Haus im Schneckenwinkel abreißen und stattdessen auf das Grundstück ein Sechsfamilienhaus mit Tiefgarage bauen darf. Dabei sollte die Grundfläche 25 Meter mal elf Meter betragen, die Wandhöhe 6,61 Meter und die Firsthöhe 10,61 Meter. Da es für den Schneckenwinkel keinen Bebauungsplan gibt, müsste sich das neue Gebäude nur in die umliegende Umgebung einfügen. In der Nachbarschaft gibt es ein gewerblich genutztes Gebäude, das ähnlich groß ist wie das geplante. Verwaltung wie auch der Gemeinderat befanden jedoch, dass die Kubatur des geplanten Mehrfamilienhauses zu groß sei für das von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägte Gebiet. Zudem schätzte er die Erschließungssituation als kritisch ein, weil zwei Engstellen den Begegnungsverkehr auf der Straße nicht zu lasse. Allerdings verschob das Gremium eine Entscheidung, damit die Verwaltung strittige Fragen mit dem Landratsamt Lindau abklären konnte.

Diese waren dann bis zur jüngsten Sitzung am Montag geklärt, und der Gemeinderat hatte bis dahin auch eine von intensiven Diskussionen geprägte nichtöffentliche Vorberatung hinter sich gebracht. Nichtöffentlich deshalb, weil solche Grundstückssachen immer auch finanzielle und datenschutzrelevante Dinge beinhalteten, die nicht an die Öffentlichkeit gehörten. Dies erklärte Bürgermeister Rainer Krauß den elf zur Sitzung gekommenen Bürgern sowie dem Bauwerber mit seinem Architekten.

Am Ende sei der Rat zu der einhelligen Auffassung gelangt: „Wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir jegliche Möglichkeit einer städtebaulichen Lenkung aus der Hand gegeben“, oder andersherum: „Wenn wir hier im alten Stück Dorf das Heft nicht aus der Hand geben wollen, dann müssen wir jetzt was tun“, fasste Krauß das Ergebnis zusammen und berichtete, dass sich der Rat dazu entschlossen habe, eine Veränderungssperre zu erlassen und das Gebiet mit einem Bebauungsplan zu überplanen. Eine Veränderungssperre sei deshalb notwendig, weil dieses Instrument die Gemeinde dazu berechtige, Bauvorhaben einzufrieren und ihr zwei Jahre lang Zeit gebe, zu überlegen, was in dem Gebiet passieren solle, kurz: „die Bebauung zu lenken“. „Besser ist, der Gemeinderat entscheidet, was da entstehen kann und entstehen soll, als das Gebiet dem Markt zu überlassen.“ Kleinere Bautätigkeiten, wie Carports oder Gaupen, lasse die Verwaltung jedoch während des Verfahrens durchaus zu.

Da es in der Vergangenheit und in Zusammenhang mit dem Bau des Lebensmittelmarkts schon einmal Überlegungen für einen Bebauungsplan gegeben habe, sollen diese Überlegungen jetzt mit einfließen. Dies beinhalte auch den Umgriff des Bebauungsplans. Dieser umfasst nicht nur das reine Gebiet „Im Schneckenwinkel“, sondern auch „In den Erlen“ und führt bis hinauf zur Bahnhofstraße und zum Brachmoos. Mit dabei seien etliche größere Grundstücke, bei denen die Gefahr bestehe, dass sie in den nächsten Jahren den Besitzer wechseln, als auch ein großes gemeindliches Grundstück, auf dem ein zusätzlicher Kindergarten denkbar sei. „Der Umgriff ist nicht das Amen und im Verfahren noch veränderbar“, betonte Krauß und versicherte, dass es im Laufe des Verfahrens jederzeit möglich sei, Grundstücke aus dem Bebauungsplan herauszunehmen oder hinzuzufügen.

„Das ist das letzte Viertel, wo Nonnenhorn noch ursprünglich ist“, betonte Christian Kuprella. Er war sich jedoch sicher, dass es wegen der Überplanung noch zu Diskussionen kommen werde, weil sich Eigentümer benachteiligt fühlten. Deswegen nahm er schon einmal vornweg: „Ich hoffe, dass sich die Leute dran erinnern, dass sie sowas Großes, was da geplant war, nicht wollten.“

Sein Ratskollege Thomas Gierer gab indessen zu bedenken, dass der Paragraph 34 und damit jener Paragraph, wonach sich eine neue Bebauung nur nach der umliegenden richten muss, bisher allzuoft dazu geführt habe, dass die Gebäude immer größer und größer geworden seien. „Von daher macht es Sinn, dass man das Gebiet überplant.“

Marcus Egger fürchtete sogar, dass ohne Reglementierungen „Häuserschluchten“ durch hohe Gebäude, die sich an der schmalen Straße gegenüber stünden, entstehen.

Hans-Jörg Witzigmann zeigte sich dagegen zuversichtlich. Denn das Grundstück, das den Stein ins Rollen gebracht habe, habe schon oft den Besitzer gewechselt, ohne sich großartig verändern zu müssen.

Und Christof Marte fand angesichts des Wohnraummangels: „Der Schneckenwinkel ist nicht der prädestinierteste Platz, um bezahlbare Wohnungen zu schaffen.“