Fremder Mann wollte offenbar Kinder zu sich nach Hause locken

Ein Mann soll am Samstagvormittag zwei Kinder angesprochen haben, die in ihrem Garten gespielt haben. Offenbar wollte er die Geschwister zu sich nach Hause locken. Eine Zeugin hat den Vorfall beobachtet. Doch die Beschreibungen des Mannes sind unterschiedlich.

Eine Frau warnt in der Facebook-Gruppe „Du weißt,dass Du aus Lindau bist...“ vor einem Fremden, der am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Uferstraße in Nonnenhorn unterwegs gewesen sein soll. Er sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen und habe Kinder angesprochen, ob sie mit ihm nach Hause gehen möchten.

Die Lindauer Polizei bestätigt den Fall auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Es habe diesbezüglich eine Anzeige gegeben, sagt Michael Jeschke, Leiter der Lindauer Polizeiinspektion, im Gespräch. „Es war ein Vorfall, bei dem zwei Kinder angesprochen wurden.“

Zeugin beschreibt Mann ganz anders

Die beiden Geschwister, drei und sechs Jahre alt, hätten am Samstagvormittag im Garten gespielt. Der Mann habe ihnen gesagt, er habe selbst ein Kind zu Hause – und gefragt, ob sie nicht mitkommen möchten, um mit diesem Kind zu spielen.

Die Kinder sind glücklicherweise nicht mit dem Mann mitgegangen und haben ihren Eltern von dem Vorfall berichtet. Diese haben die Polizei gerufen.

Die Beamten fanden dann auch eine Zeugin, die den fremdem Mann beobachtet haben will. „Die Kinder beschreiben den Mann aber ganz anders als die Zeugin“, sagt Jeschke. Demnach gebe es keine belastbare Personenbeschreibung. Darum habe die Polizei auch keinen Fahndungsaufruf veröffentlicht.