Frauenbund Nonnenhorn spendet für Familienpflegewerk Lindau

Einer alten Tradition folgt der Frauenbund Nonnenhorn. Jedes Jahr im August werden Heilkräuter in der Natur gesammelt und von den Frauen des Frauenbunds in liebevoller Handarbeit zu dekorativen Kräuterbüscheln gebunden. An Mariä Himmelfahrt werden diese in der Kirche gesegnet. Der Gottesmutter Maria wird hierbei gedankt für das Wunder der Natur und um ihren Segen gebeten. Damit wird die Heilkraft der Kräuter verstärkt und trägt den Segen der Muttergottes in die Haushalte der Gemeindemitglieder.

Die gesammelten Spenden des Frauenbunds Nonnenhorn, Zweigstelle des KDFB, gehen in diesem Jahr wieder an das Familienpflegewerk Lindau. Auch in unserer nächsten Umgebung gibt es Familien in Not, die Unterstützung brauchen. Das Familienpflegewerk Lindau ist dabei auf die finanzielle Hilfe von Freunden und Förderern angewiesen. Der Frauenbund Nonnenhorn freut sich, einen Scheck von 700 Euro überreichen zu können. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer und Spender.