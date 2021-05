Franz Späth ist neuer Gemeinderat in Nonnenhorn

Franz Späth rückt als Nachfolger von Bruno Witzigmann in den Nonnenhorner Gemeinderat nach. Witzigmann hatte das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Der 59-Jährige war seit 2008 im Amt gewesen und hatte sich als Obstbauer und Brenner insbesondere für die Belange der Landwirtschaft eingesetzt.

„Bruno war ein Gemeinderat, der sehr klar seine Meinung gesagt und vertreten hat, auch wenn das nicht jedem gefallen hat“, betonte Bürgermeister Rainer Krauß und hofft darauf, ihn ebenso wie die im vergangenen Jahr nach der Wahl ausgeschiedenen Räte noch heuer gebührend verabschieden zu können. Der Bürgermeister plant für den Herbst eine Bürgerversammlung auf der er alle Gemeinderäte ehren will.

Dem langjährigen Gemeinderat rückt Franz Späth nach. Doch auch wenn der 48-Jährige ein Neuling in diesem politischen Gremium sein mag, so ist er doch ein alter Hase, was andere Ehrenämter betrifft. „Er ist im Dorf extrem aktiv“, sagte Bürgermeister Rainer Krauß und berichtete, dass sich der Maurermeister in der Feuerwehr, im Narrenverein sowie im Förderverein Touristik engagiert. Bei den meisten Nonnenhorner Festen sei er deshalb immer ganz vorne beim Anpacken dabei. „Und jetzt kommt noch was dazu.“