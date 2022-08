Ferienauftakt: Politik und Wein treffen sich in Nonnenhorn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass „Wein und Politik“ perfekt zusammenpassen, davon haben sich mehr als siebzig Besucher bei einer „Politischen Weinprobe“ auf dem Winzerhof von Josef Gierer in Nonnenhorn begeistern und überzeugen lassen. Im idyllischen Winzergarten, nahe der neuen Vinothek, haben Josef und Julian Gierer abwechselnd ihre sechs Weine hervorragend präsentiert und dabei spannende Informationen zum An- und Ausbau der einzelnen Rebsorten vermittelt.

Als prominente Politik-Gäste waren Tilman Kuban, der Bundesvorsitzende der „Jungen Union Deutschlands“, sowie der Vorsitzende des Agrarausschuss im Europaparlament, Nobert Lins in das Winzerdorf Nonnenhorn gereist. Natürlich waren in deren politischen Statements besonders der Ukraine-Konflikt und die damit zusammenhängende Energiesicherheit in Deutschland die großen Themen. Bundestagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay aus dem Bodenseekreis ging in seinen Ausführungen dagegen eher auf sein Fachgebiet, den Verbraucherschutz ein.

Insgesamt ein lockerer und absolut geselliger Abend mit vielen politischen Informationen zu dem der veranstaltende CDU Ortsverband Langnau/ Laimnau eingeladen hatte und Gastgeber war.