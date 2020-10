Fasnet 2021: Zünfte am See sagen Veranstaltungen ab

Die Zünfte des östlichen Bodensees im Alemannischen Narrenring haben sich dazu entschlossen, alle Umzüge, die Hallen- und Saalfasnet sowie große Veranstaltungen in der Fasnet 2021 nicht durchzuführen. „Dieser Schritt fällt uns allen nicht leicht, da dies für unsere in Tradition verwurzelte Region einen tiefen Einschnitt in unser gelebtes Brauchtum und unsere Lebensfreude bedeutet“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Narrenvereins Nonnenhorn, der Kressbronner Griesebigger und Heidachgeister, der Narrenzunft Bürgermoos und der Langenargener d’Dammglonker. Man werde allerdings versuchen, kleinere Brauchtumsveranstaltungen und Traditionen weiterleben zu lassen. Auch wolle man in den Gemeinden das Brauchtum der Narretei im Ort und auf den Straßen sichtbar machen. Kreative und verantwortungsbewusste Konzepte werden derzeit in den Zünften erarbeitet.