Falschparker zahlen in Nonnenhorn jetzt hohe Geldbußen

Wer in Nonnenhorn falsch parkt, muss sich auf ein saftiges Bußgeld einstellen. Denn die Gemeinde begegnet Falschparkern an neuralgischen Stellen in Zukunft mit Feuerwehranfahrtszonen.

Jeden Sommer hat Nonnenhorn das gleiche Problem: die Falschparker. Insbesondere in der Seestraße nimmt das unerlaubte Parken überhand. Besonders „Auswärtige“ würden, so Bauamtsleiter Scheck, oftmals „vogelwild“ parken. Und das, obwohl die Gemeinde überall dort, wo eben nicht geparkt werden soll, Halteverbotszonen ausgeschildert hat. Äußerst beliebt ist zudem auch der Gehsteig beim Minigolfplatz. Dieser werde gerade an den Wochenenden unerlaubter Weise dermaßen zugestellt, dass es nicht mehr möglich sei, ihn zu benutzen, schildert Bauamtsleiter Christian Scheck und berichtet, dass Nonnenhorn sich mit Wasserburg zwar eine kommunale Verkehrsüberwachung teile. Allerdings sei dabei jedoch das Problem, dass der Mitarbeiter eben nur stundenweise vor Ort sein könne, weil er ja auch in Wasserburg kontrollieren müsse. Das wiederum hat eben zur Folge, dass der ein oder andere Falschparker entwischt oder erst gar nicht erwischt wird. Wenngleich dieses Problem noch nicht gelöst ist, hat sich die Gemeindeverwaltung auf Anregung des Gemeinderates zumindest schon einmal des Falschparkertums angenommen. Und zwar mit Feuerwehranfahrtszonen, die in den nächsten Wochen ausgeschildert werden sollen. Kostet nämlich das Falschparken in Halteverbotszonen sowie auf Gehwegen laut Bußgeldkatalog die erste Stunde 15 bis 25 Euro und nach drei Stunden 25 bis 35 Euro, so wird dagegen das Parken in Feuerwehranfahrtszonen und damit das Baden im Strandbad oder das Feiern bei einem der Nonnenhorner Feste mit 35 Euro Bußgeld zum teuren Vergnügen. Und zwar schon ab der ersten Minute.